Neve, elfi, corsa dei Babbi Natale: a Subbiano il Natale arriva già questa domenica

Non uno ma oltre 100 i Babbi Natale che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà domenica 18 dicembre per camminare e correre per la ricerca, come Mitofusina 2, che coinvolge la famiglia di Roberto Russo, e atassia di Friedreich, che coinvolge con l’associazione Ogni Giorno per Emma, la famiglia di Mirko Ricci.

“Domenica 18 Dicembre il mondo dell’associazionismo subbianese si è unito per portare un messaggio di gioia a tutti i bambini e le loro famiglie” ha commentato il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini“ pensare che sarà un’intera giornata di festa che trasformerà il paese in un mondo a misura di bambino ci rende felici, ed in modo particolare perché come sempre il paese unisce il divertimento alla solidarietà”.

Se al mattino una nevicata artificiale metterà in cammino e in corsa i Babbi Natale alle ore 10, con il Subbiano Marathon, Filirun Team, Camminatori del Mercoledì, la Misericordia, le Impronte, Mtb Race e Sei di Subbiano se (the original), tirandosi dietro la slitta con Babbo Natale per un selvie, fermandosi alla RSA Boschi dai nonnetti per un regalo, gli Elfi di Spazio 3 saranno impegnati in laboratori natalizi, ma all’arrivo sotto l’abero in piazza Carducci spumante e panettone per tutti in un brindisi con il prosecco di Ogni Giorno Per Emma.

Allo scoccare delle 13, chi si sarà prenotato avrà il pranzo servito alla Proloco di Subbiano, offerto dalla Marino Fa Mercato ai cittadini subbianesi.

Al pomeriggio dopo un simpatico truccabimbi, partiranno in passeggiata i cavallini del Centro Belfiore del Santo , e il trenino del Carnevaledella ProLoco per raggiungere allegramente la mostra dei Presepi di Hobby Modellismo e un po’ di Storia in via Signorini, dove si possono fare tante foto con Babbo Natale “un Babbo Natale che gli Elfi chiamano prof. Mirto”commenta Massimo Cocchetti “è da qualche giorno che si sta riposando nella nostra casa contadina vicino ai Presepi con Gesù Bambino”

I regali del Natale si faranno in questa giornata dall’atmosfera natalizia gironzolando per le bancarelle della Carabattola trasformata per l’occasione in Mercatino Natalizio per tutto il giorno.

Infine importante la musica e i canti “Per noi sarà la vera ripartenza della Filarmonica” dichiara Domenico Mattesini presidente dell’associazione” con il m° Luca Nocentini abbiamo unito la parte strumentale al coro , quindi sarà veramente bello ritrovare tutto il paese alle 16,15 sotto l’Albero di Natale per ridare attraverso il canto un bellissimo segno di speranza e di Buon Natale a tutti”