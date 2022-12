Nicola Terzi torna a vestire la maglia della Baldaccio Bruni Anghiari

Nicola Terzi torna a essere un giocatore della Baldaccio Bruni Anghiari. L’accordo è stato siglato questa mattina e certifica un graditissimo ritorno. L’attaccante classe 1991 è stato infatti un punto di forza della squadra anghiarese per tante stagioni e con i suoi numerosi gol ha contribuito in maniera decisiva alla conquista di importantissimi risultati (su tutti il trionfo nella Coppa Italia di Eccellenza Toscana 2016-2017).

Terzi aveva salutato la Baldaccio alla fine della stagione 2018-2019 e oggi è tornato ufficialmente a far parte della “famiglia biancoverde” (società con la quale tra l’altro aveva militato anche a livello giovanile), pronto per dare manforte alla causa nel campionato di Eccellenza Toscana Girone B. La Baldaccio è felice di ritrovare uno suoi dei giocatori-simbolo di questi ultimi anni. Terzi sarà a disposizione di mister Borgo già da domenica per la sfida esterna contro la Fortis Juventus.

Bentornato Nicola e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoverde.

Non fa invece più parte dell’organico Federico Benedetti, centravanti che era arrivato in prestito dal Trestina e che lascia quindi la Baldaccio dopo questa prima parte di stagione (per lui il gol dell’1-1 con il Prato 2000). La società ringrazia Federico per l’impegno e gli augura le migliori fortune per il futuro.