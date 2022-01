CIVITELLA – Il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, ha provveduto alla nomina del nuovo Cda e del presidente dell’Azienda Speciale di Civitella.

Il primo cittadino ringrazia tutto il Cda uscente per il servizio svolto finora, anche in un momento storico particolarmente difficile, e per gli obiettivi raggiunti sia nell’ambito dei servizi che degli utili.

Nel contempo ha provveduto alla nomina del nuovo Cda e del presidente che tende a proiettare la farmacia verso un nuovo sviluppo di servizi e di spazi, anche in sinergia con la nostra Casa della Salute, per intercettare sempre di più i bisogni dei cittadini nell’evolversi di un servizio in cui si è di fronte a nuove sfide da un punto di vista sanitario ed economico. E per questo il sindaco ha provveduto a nominare come presidente Gilberto Dindalini, ex sindaco di Civitella ed amministratore di aziende partecipate come Arezzo Casa, figura che saprà ancora più stimolare tale progettualità. Insieme al presidente ha nominato Andrea Barbagli, già consigliere comunale di Civitella, e Chiara Lodovichi come nuovi membri del Cda.

“A loro va tutta la mia fiducia e l’augurio di buon lavoro – dichiara il sindaco Tavarnesi – sicuro del loro impegno e della voglia di portare avanti il progetto dell’Azienda Speciale di Civitella”.