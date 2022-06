Nostalgia, il nuovo attesissimo singolo di Blanco

di Roberto Fiorini

Dopo l’incredibile successo del suo album d’esordio Blu Celeste certificato QUINTUPLO DISCO DI PLATINO e del brano Brividi con MAHMOOD, vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 3 giugno 2022 “Nostalgia“, il nuovo attesissimo brano di BLANCO (Island Records/Universal Music Italia).





BLANCO torna con un brano che ancora una volta riesce a immortalare il caos disordinato e contradditorio dell’amore.

In Nostalgia convivono rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza: stati d’animo che prendono vita grazie alla vocalità di Riccardo, un graffio trasparente in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza ad un pubblico sempre più ampio e trasversale.

La produzione di MICHELANGELO valorizza le linee melodiche caratterizzanti e personali di Nostalgia, un brano che riconferma l’incredibile talento del giovane artista.

BLANCO, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, in poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Le certificazioni arrivano dopo l’incredibile successo di Brividi (certificato quadruplo disco di platino), il brano di MAHMOOD & BLANCO, vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha conquistato per dieci settimane consecutive la prima posizione della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia e la partecipazione all’ESC 2022.

Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. L’immaginario sguaiato e disordinato che circonda Riccardo è fatto di contrasti: da una parte un’attitudine punk, cruda, provocatoria, dall’altra il romanticismo di un giovane ragazzo, vissuto e raccontato senza sovrastrutture e con grande istintività.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il BLU CELESTE TOUR, interamente SOLD OUT, ha polverizzato in meno di 72 ore oltre 300mila venduti, rendendo BLANCO un fenomeno inarrestabile.



Photo by Luca Brunetti

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer

https://www.instagram.com/lucabrunetti_photo/