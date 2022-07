Notte Bianca a Foiano della Chiana: torna uno degli eventi più attesi dell’estate

Quest’anno la tradizionale serata dedicata allo shopping e alle attività di Foiano della Chiana è in programma per sabato 23 luglio e sarà una notte speciale. La Notte Bianca, infatti, rappresenta da sempre uno dei momenti di maggior coesione della comunità e momento di festa e crescita economica. L’edizione 2022 sarà speciale anche perché si arricchirà di un evento originale: la prima edizione della Festa della Birra Artigianale della Valdichiana. Lungo le strade del centro di Foiano troveranno spazio gli stand di tre birrifici artigianali che proporranno le loro eccellenze.

La birra artigianale è diventata in questi anni un settore in grande crescita anche nella Valdichiana. Tra oliveti e vigneti anche nella nostra zona, stanno nascendo sempre più coltivazioni di luppolo per birre artigianali che diventano start up importanti e per la maggior parte ideate e gestite da giovani. Uno degli obiettivi di questa festa della birra artigianale è proprio quello di raccontare questa nuova cultura e tradizione del territorio.

E poi la musica con tante band che si susseguiranno per tutta la sera nelle varie piazze con ospiti speciali come band aretina “La Casa del vento”, attualmente in tour in tutta Italia con l’ultimo disco “Alle corde” che ha ricevuto importanti riconoscimenti dal pubblico e dalla critica.

Saranno proprio loro, alle 19.00, ad aprile ufficialmente la Notte Bianca 2022.

Centrale il tema dello shopping con negozi aperti fino a tarda notte e sconti e saldi speciali per la serata.

La Notte Bianca vuole riportare l’attenzione verso il tessuto produttivo e commerciale del centro storico che svolge un ruolo fondamentale per il tessuto sociale per tutta la comunità, specialmente in un momento storico così complicato.

L’evento prevede, inoltre, animazione per i più piccoli con spettacoli circensi, di danza e giocolieria in collaborazione con Dam Danza e uno spettacolo teatrale con protagonisti proprio i bambini dei centri estivi della parrocchia di San Martino e San Michele Arcangelo.

“Stiamo lavorando per riportare gente nel centro storico dopo due anni molto complicati, racconta l’Assessore alle attività produttive del Comune di Foiano Jacopo Franci. Ci stiamo confrontando anche con i colleghi di paesi limitrofi per costruire un percorso di eventi mirati per ripartire tutti assieme. Il cartellone dell’estate che abbiamo organizzato con le tante associazioni mira proprio a questo. La Notte Bianca lo scorso anno ha funzionato molto bene e quest’anno l’abbiamo riproposta assieme ai commercianti cercando di ampliarne anche l’organizzazione e le tematiche.

“È un appuntamento che ripetiamo dopo il successo dello scorso anno, dichiara Stefano Scricciolo di Confcommercio, e a cui i nostri commercianti hanno risposto con entusiasmo proponendo sconti e offerte particolari anche extra saldi.

È una serata ricca di iniziative, e va nella direzione che Confcommercio ha sempre indicato, ovvero quella di creare occasioni ed eventi per poter tornare a vivere il nostro paese, dando anche sostegno alle attività commerciali.”

La Notte Bianca di Foiano della Chiana è organizzata dal Comune di Foiano della Chiana e Confcommercio Arezzo e si snoderà lungo tutto il week-end a partire da venerdì 22 luglio con la “Cena in Bianco”, evento organizzato dalla Pro Loco di Foiano. Una sorta di picnic urbano che, dopo il successo degli scorsi anni verrà riproposto con grande slancio.

Il giorno successivo alla Notte Bianca, domenica 24 luglio, si aprirà il Festival delle Musiche, organizzato da Officine della Cultura, e ci sarà spazio per la presentazione del libro di Vera Gheno “Femminili singolari” assieme all’attrice Luisa Bosi.