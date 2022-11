Nuove date per il Palco Centrale Tour di Biagio Antonacci

E’ tornato ad esibirsi dal vivo dopo tre anni e mezzo di lontananza dai palchi.

Dopo aver dato il via alla sua nuova serie di concerti, Biagio Antonacci annuncia per il 2023 nuove date del Palco centrale tour.

I nuovi concerti vedranno Antonacci andare in scena il 4 maggio a Padova. l’11 maggio a Mantova, il 13 maggio a Rimini, il 16 maggio a Bari, il 23 maggio a Reggio Calabria e il 25 maggio a Eboli.

I biglietti delle nuove date sono disponibili su TicketOne e ticketmaster.it.

Per informazioni www.friendsandpartners.it.

