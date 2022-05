Nuovi record e nuove medaglie per gli atleti dell’Alga Atletica Arezzo

Nuovi record, nuove medaglie e nuove qualificazioni per i Campionati Italiani per l’Alga Atletica Arezzo. L’ultimo fine settimana ha trovato il proprio fulcro nel Campionato di Società Interprovinciale che, allo stadio cittadino di atletica “Tenti”, ha visto sfidarsi i ragazzi e le ragazze del biennio 2007-2008 della categoria Cadetti delle società di Arezzo, Firenze, Prato e Siena. La manifestazione ha visto emergere Lorenza De Silva che, a confronto con novanta atlete, ha trionfato nei 300 piani con il record personale di 42.63 secondi che rappresenta anche la miglior prestazione stagionale siglata in Toscana. Un secondo record personale è stato raggiunto nel salto in alto da Carlotta Anatrini che, al primo anno in categoria, ha ottenuto una prestazione di 1.44 metri che è valsa il secondo posto del podio davanti anche ad avversarie più grandi e più esperte. Positive, infine, sono state le prove di Leonardo Zanchi (quinto nei 300 piani con 40.16 secondi e sesto nel lancio del peso con 8.65 metri), di Luca Mozzorecchi (settimo nei 1000 piani con 3.03.71 minuti) e di Edoardo Giaccherini (nono nei 100 ostacoli con 16.74 secondi e decimo nel salto in lungo con 5 metri).

Un oro, tre argenti e un bronzo sono stati festeggiati dall’Alga Atletica Arezzo anche al Meeting Assoluto di Firenze che ha configurato un confronto tra alcuni dei migliori atleti del centro Italia nelle diverse discipline di corsa, salti e lanci. Particolarmente entusiasmanti sono state le prove di Riccardo Cincinelli del 2005 che è arrivato primo nei 110 ostacoli tra gli Allievi con 14.95 secondi, di Nicholas Gavagni del 2006 che ha meritato l’argento nel salto in lungo tra gli Assoluti con 6.73 metri e che è risultato il migliore tra gli Allievi, e della staffetta 4×100 formata da Cincinelli, Gavagni, Lorenzo Fazzi e Lapo Madiai che ha archiviato la gara al terzo posto con 44.87 secondi. Queste prestazioni sono valse per Cincinelli, per Gavagni e per la staffetta 4×100 la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Allievi.

La quarta medaglia è stata centrata da Anna Visibelli del 1993 che ha chiuso per seconda il salto il lungo con 5.75 metri, poi un podio di squadra è arrivato anche con Victoria Giaccherini del 2003 che ha contribuito all’argento conquistato dall’Atletica Firenze Marathon nella staffetta 4×100 con 50.29 secondi. Le ultime soddisfazioni sono state merito di Giada Cicerone del 2005 che ha chiuso i 100 piani al quattordicesimo posto Assoluto con 12.66 secondi ma che è risultata come la migliore della categoria Allieve, e con Leonardo Cortonesi del 2004 che si è piazzato ottavo nel salto in lungo con 6.10 metri. «Archiviamo un fine settimana particolarmente entusiasmante – commenta Gloria Sadocchi, dirigente e tecnico dell’Alga Atletica Arezzo. – I nostri Cadetti sono riusciti a cogliere ottimi risultati nel loro stadio, mentre gli Allievi hanno centrato una triplice qualificazione per le finali nazionali che ci permetterà nuovamente di competere con i migliori d’Italia per la conquista del tricolore».