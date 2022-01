Nuovo punto tamponi grazie alla Misericordia di Cortona

Apre da domani un nuovo punto tamponi «Drive Through», l’organizzazione è curata dalla Misericordia di Cortona che ha allestito un gazebo in piazza Amendola, di fronte alla propria sede.

Rispetto alle altre postazioni per i test Covid19, quella della locale Confraternita è un’attività a cui si accede solo attraverso la prenotazione dalla piattaforma della Regione al sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home ovvero mediante richiesta del medico curante. Doveroso chiarire questo aspetto per evitare che si tenti di accedere al servizio senza avere l’ok delle autorità sanitarie. Fra le postazioni selezionabili dal sito regionale, oltre a quella dell’ospedale della Fratta, da ora si trova pure quella della Misericordia di Cortona.

Cinque ore settimanali per i tamponi sanitari sono disponibili anche alla Farmacia Centrale, che peraltro esegue anche test Covid19 mediante prenotazione diretta al numero di telefono 0575 603206. Restano attivi gli altri servizi curati dalla Farmacia di Mercatale, telefono 0575 619015, oltre al punto tamponi di via Sandrelli, di fronte alla Farmacia Comunale di Camucia, a cui si accede attraverso prenotazione diretta al 347 9970623.

«Un ringraziamento da parte del Comune a tutte le attività che si sono date da fare per dare una risposta ai cittadini in questa fase della pandemia – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – raccomandiamo di utilizzare in maniera appropriata questi servizi. Uno speciale apprezzamento per il lavoro della Misericordia di Cortona, per aver accolto la manifestazione d’interesse lanciata dalla Asl pochi giorni fa».

«Il servizio di tamponi è gratuito, ma esclusivamente su prescrizione medica – ha ribadito Umberto Santiccioli, vice Governatore della Misericordia di Cortona – la postazione sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 14,30 alle 17,30 e si potrà accedere con l’automobile. Sarà il sistema regionale ad assegnare l’appuntamento e a trasmettere l’esito del tampone mediante sms».