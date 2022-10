Orari autobus: per i consiglieri del PD Donato Caporali e Filippo Gallo è l’ora della partecipazione

Come gruppo consiliare del Partito Democratico consci dei disagi causati alla popolazione dalle nuove tratte e orari degli autobus siamo stati i primi a presentare il 15 Settembre scorso una interrogazione alla Giunta Ghinelli sul tema.

La nostra attività non si è però fermata qui, attraverso una campagna di ascolto ci siamo recati a Puglia e Cincelli, a breve visiteremo ulteriori paesi e frazioni.

Ovunque siamo andati i cittadini hanno manifestato il proprio malessere verso quello che si è trasformato in un disservizio, con fermate soppresse e orari inadeguati.

Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo pertanto presentato una ulteriore interrogazione per il recupero delle corse verso Arezzo dalla frazione di Puglia ottenendo l’impegno da parte dell’amministrazione sul loro ripristino.

Sia l’impegno alla revisione da parte dell’ente locale, sia il recente comunicato di Autolinee Toscana ci danno ragione su quanto da noi sempre asserito, cioè la responsabilità e la competenza della Giunta Ghinelli sulla definizione delle linee e orari autobus urbani.

Proprio per tali motivazioni rinnoviamo la proposta all’amministrazione comunale ( ad oggi cieca e sorda su tale tema) di promuovere una grande campagna di partecipazione degli aretini per la definizione di un nuovo piano dei trasporti urbani e orari connessi del Comune di Arezzo.

Una campagna da attuare con incontri pubblici frazione per frazione da parte della giunta, che coinvolga scuole ed utenti mettendo al primo posto le loro esigenze e i loro bisogni.

Chiediamo alla giunta Ghinelli trasparenza sul tema trasporti e il superamento di rapporti privatistici tesi solo a risolvere esigenze personali, trasparenza che può essere ottenuta soltanto tramite la consultazione e partecipazione reale e pubblica degli aretini.

Continueremo come gruppo consiliare PD a stare dalla parte dei cittadini per tutelare e adeguare quello che è un servizio pubblico come gli autobus al miglioramento (non peggioramento) della qualità della vita di famiglie e utenti, incalzando la maggioranza per mettere in atto le modifiche degli orari.