Ospedale di Sansepolcro: “Stiamo lavorando per la tutela dei cittadini”

L’amministrazione comunale di Sansepolcro vuol fare chiarezza sull’ipotesi di sospensione del servizio di medicina generale dell’ospedale della Valtiberina nel mese di agosto. Da alcune settimane la Asl ha infatti paventato l’ipotesi di chiusura temporanea del reparto per permettere ai sanitari di assentarsi per le ferie. Lo scarso numero di personale nel reparto non permette di coprire i turni di assenza. Comunicazione che ha impensierito la cittadinanza non solo di Sansepolcro, ma di tutta la Valtiberina.

Fin dall’insediamento dell’attuale amministrazione, sindaco e assessore alla sanità si sono adoperati per cercare di ristabilire al meglio i servizi sanitari del territorio e ospedalieri. Seppure il nosocomio valtiberino goda di alcune eccellenze, compresa la chirurgia che con il nuovo primario Dot. Enrico Andolfi vive un momento di rilancio, sono oggettive le criticità di altri reparti, come quello di medicina interna, criticità per cui l’amministratore comunale è in costante contatto con gli organi dirigenziali della Asl Toscana Sud Est così come con quelli politici della Regione Toscana.

“Stiamo lavorando intensamente per scongiurare l’ipotesi di sospensione del servizio di medicina. E’ bene precisare, per evitare allarmismi, che il timore di questo provvedimento, non è certezza del provvedimento stesso – dichiara l’assessore – soprattutto perché chi rappresenta le esigenze di salute della popolazione è fortemente impegnato per la tutela dei servizi sanitari locali.”