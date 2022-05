Ospedale Serristori: questa mattina incontro a Figline per la consegna della raccolta firme

di Laura Privileggi

Consegnate questa mattina, alle Amministrazioni comunali di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno, le circa 4000 firme raccolte nei mesi scorsi dall’associazione Calcit Valdarno Fiorentino, dal Comitato per il Serristori e da IdeaComune per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell’ospedale figlinese. La consegna è avvenuta in municipio a Figline.

“L’attenzione sulla riapertura del Pronto soccorso dell’Ospedale Serristori, commentano le tre Amministrazioni comunali, resta una priorità insieme alla riattivazione degli altri servizi, come ribadito in più sedi e più occasioni, perché è un tema che sta a cuore a tutti noi, sia come Istituzioni sia come cittadini, come dimostra la grande attenzione da parte della comunità tutta. Per questo motivo, prosegue il nostro impegno nel sollecitare la Regione affinché mantenga gli impegni presi e confermati dal Presidente Giani durante la sua ultima visita a Figline e provveda a modificare l’assetto legislativo che, al momento, non consente la riapertura del Pronto soccorso”.