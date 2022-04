Pallone d’Oro femminile: Razzolini quarta finalista

La squadra adesso è al completo. La Pasqua ha chiuso il cerchio per quanto riguarda le semifinali femminili per il Pallone d’Oro dei dilettanti. L’ultimo atto, prima della finale, ha visto Costanza Razzolini, attaccante dell’Arezzo femminile, conquistare il pass con oltre 200 voti.

Tra pochi giorni via all’atto conclusivo nel quale si sfideranno Costanza Brogi (portiere, Sansovino), Simona Giorgini (difensore, Sansovino), Evelyn Vicchiarello (centrocampista, ACF arezzo) e appunto Costanza Razzolini. Lunedì 18 aprile invece via all’ultima semifinale per il Pallone d’Oro maschile che vedrà andare in scena gli attaccanti.

Ma come funziona la finale del Pallone d’Oro femminile? Si voterà ancora una volta tramite reaction (emoticon) sulla pagina Facebook del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino. La giocatrice che otterrà il maggior numero di emoticon si vedrà assegnare un punto. Poi entrerà in gioco la giuria tecnica, quattro allenatori che insieme ai capitani delle formazioni femminili aretine di calcio a 11 dovranno scegliere la migliore giocatrice. La calciatrice scelta riceverà due punti e a quel punto non servirà altro se non aspettare la data del 6 giugno quando andrà in scena l’edizione 2022 per conoscere il nome della vincitrice.