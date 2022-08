Paolo Benvegnù a Foiano della Chiana con le “Inutili Premonizioni”

Nuova tappa a Foiano della Chiana del Festival delle Musiche per il concerto di mercoledì 3 agosto, con inizio alle ore 21:15, del noto cantautore Paolo Benvegnù. Ingresso gratuito. A cura di Comune di Foiano della Chiana e Officine della Cultura.

Paolo Benvegnù, insieme al suo collettivo, farà risuonare sul palco allestito in Piazza Fra’ Benedetto i lavori dell’ultima produzione discografica, “Delle inutili premonizioni vol. 2”, una produzione Officine della Cultura in collaborazione con Black Candy portata al pubblico grazie anche ad una fortunata campagna corwfunding, un viaggio che parte dalla New Wave anni 80 capitanata dai New Order, Joy Division, Roxy Music, Police, Tears for Fears e tanti altri fino ad arrivare alle canzoni tratte dall’ultimo album “Dell’Odio dell’innocenza” secondo al Premio Tenco. «Alla base della scelta di ridare voce a dei brani iconici c’è la necessità di creare uno spazio dove ricercare una propria identità, dove scrivere, suonare e dare una risposta fuori tempo e fuori luogo al presente così da immaginare un nuovo futuro», così Benvegnù racconta il proprio progetto su Musicalnews.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monteservizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cesvot. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.

Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Con il contributo di Coingas SpA e Unicoop Firenze.

