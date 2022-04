Pareggio Faellese Arno Castiglioni Laterina

ARNO CASTIGLIONI LATERINA

Baroni Bacciarini Giannerini Marchi Semplici(71’ Grazzini) Scaramucci Rivelli Scaramelli(74’ Chisci) Bracci(55’ Tiripelli) Celindi Monticini

A disposizione: Franchini Lalli Grazzini Coisci Tiripelli Farsetti Rossi

All: Conti

US FAELLESE

Ciucchi Firli(83’ Menicalli) Fingalli Bruno(40’ Pallanti) Butti Franci Gariate Bicari Riccio(49’ Iuorio) Casabona(88’ Magni) Del Chiappa(66’ Fittipaldi)

A disposizione: Forni Porretta Pallanti Fittipaldi Gaglio Caselli Magni Menicalli Iuorio

All: Lombardo

Marcatori: 7’ Monticini 11’ Celindi 29’ Riccio 43’ rig. Del Chiappa

Arbitro: sig. Di Leo della sezione di Siena

Torna a casa con un punto la Faellese, che pareggia per 2 a 2 sul difficile campo dell’Arno Castiglioni Laterina. La gara inizia subito in salita per i ragazzi di mister Lombardo, sorpresi da un terribile uno-due da parte dei padroni di casa. Al 7’ i gialloblù si portano in vantaggio con Monticini, che ha il merito di finalizzare una bella azione del Laterina che si distende sulla fascia sinistra dopo un preciso cambio di gioco:

Celindi è abile a portarsi sul fondo e a trovare libero in area il proprio compagno che da distanza ravvicinata sigla l’1-0. Pochi minuti dopo e i padroni di casa raddoppiano: la difesa della Faellese allontana di testa un pallone pericoloso rimesso in gioco da fallo laterale, la sfera arriva al limite dell’area dove Celindi trova il gol con una bella conclusione spiovente di prima intenzione che s’infila sotto la traversa per il 2 a 0.

Nonostante un avvio molto complicato, la Faellese con il passare dei minuti ha il merito di ricompattarsi e dopo un paio di spunti interessanti riesce ad accorciare le distanze: al 29’ Gariate batte veloce una punizione dal limite servendo sulla sinistra Del Chiappa che va sul fondo e crossa in area, si crea una mischia sulla linea di porta e Riccio riesce a spingere il pallone oltre la linea, 2 a 1. Il gol riaccende la squadra che poco prima dell’intervallo acciuffa il pareggio: al 43’ Del Chiappa controlla il pallone sulla destra e sfida in dribbling il difensore che abbocca alla doppia finta e lo atterra in area, calcio di rigore. Dal dischetto il capitano non sbaglia e segna il 2-2.

Nel secondo tempo il risultato non cambia, la Faellese prende meglio le misure e si dimostra più attenta e organizzata, cercando di pungere in contropiede. L’Arno Castiglioni Laterina è più brillante fisicamente e colleziona un’importante occasione con Monticini che al 55’ colpisce la traversa con un pericolosissimo tiro dalla distanza, ma non riesce a trovare lo spiraglio giusto per impensierire la retroguardia ospite.