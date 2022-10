Parte nell’Asl Toscana sud est la vaccinazione anti Covid con la quinta dose

Al via la quinta dose per i pazienti più fragili con la quarta fatta da più di 120 giorni. I soggetti interessati sono, secondo quanto previsto dalla circolare 0040319-23/09/2022 del Ministero della Salute, i soggetti estremamente fragili, come trapiantati, e in attesa di trapianto, immunodepressi, oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; persone dializzate o con insufficienza renale cronica grave; persone con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico… (l’elenco completo al link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_62_file.pdf)

I soggetti interessati dovranno rivolgersi al clinico del reparto che li segue che valuterà se possono farla e prenoterà loro la vaccinazione nei centri vaccinali Asl.

I vaccini disponibili sono quelli ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria. È possibile fare l’anti Covid-19 in concomitanza con il vaccino antinfluenzale.