Partito ieri il 4° tir della diocesi da subbiano in aiuto alla popolazione Ucraina

E’ stato Don Fabrizio Vantini, vicario generale della Diocesi Di Arezzo Sansepolcro Cortona, ieri pomeriggio ad apporre tutti i timbri per la partenza del 4° Tir per la Polonia, insieme a Don Andrea Zalewsky, rettore del Seminario, nel piazzale della Marino Fa Mercato a Castelnuovo di Subbiano alla presenza di Marino Franceschi.

“Questo quarto camion che parte dalla nostra Diocesi” ha detto il Vicario” è un camion un po’ particolare perché nasce dal desiderio di Marino di condividere questa situazione di emergenza , difficile per gli altri ma che richiama alla condivisione dei problemi con quello che possiamo fare, e lui ha fato una cosa veramente particolare, ha preparato un tir di medicinali, derrate alimentari, materiale di necessità, che attraverso la nostra Caritas andranno alla Caritas di Drohiczynin Polonia, come gli altri che abbiamo già inviato e di cui è stato documentato sia l’arrivo che la distribuzione”

“Un aiuto umanitario che viene consegnato in accordo con la Diocesi perché abbiamo visto la loro consegna , una consegna senza fermate, ma diretta, capace di arrivare in due giorni al confine con l’Ucraina, un modo veloce di far arrivare gli aiuti soprattutto i medicinali” ha detto Marino Franceschi.

Il Rettore del Seminario Don Andrea spiega meglio come avviene la consegna in Polonia “Il camion arriva alla sede della Caritas che si trova a due ore al confine dell’Ucraina, dove c’è anche la sede Pastorale Giovanile e il Seminario Diocesano , il materiale ricevuto viene distribuito sia nel posto , sia alle varie Parrocchie, dove ci sono i profughi, sia inviato in Ucraina, infatti la Caritas ancora riesce a mandare pulmini con i permessi anche sino a Kiev”

Potremmo definirlo il Tir del cuore di un’azienda e del territorio in cui lavora perche’ Marino Franceschi ha promosso questa iniziativa coinvolgendo la ProLoco e la Misericordia di Subbiano con una cena offerta dalla Marino da Mercato al Centro Eventi a oltre 330 persone, e al cui servizio hanno collaborato tante associazioni. Una cena per l’ Ucraina che ha portato con le offerte ad acquistare medicinali per 5267 euro a cui si sono aggiunte derrate alimentari, materiale vario offerto dall’azienda subbianese e giocattoli.

Moreno Sensi, che ha organizzato raccolta e tir, per conto dell’azienda, ha tenuto a fare dei ringraziamenti “Grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato , alle popolazioni di Subbiano e Capolona che hanno contribuito all’acquisto di Farmaci e che in due giorni ci hanno donato giochi per i bambini, un grazie a Tatiana che ha scritto nei pallets in ucraino per semplificare lo smistamento della merce”. Moreno ricordando il lavoro di Tatiana , ha messo in evidenza come la popolazione del territorio sia fortemente sensibile al sostegno alla, popolazione ucraina grazie a questa famiglia ucraina che da cinque anni vive a Subbiano e che ha partecipato al cammino per la pace e alla cena della solidarietà, riportando la sofferenza e le difficoltà dei suoi familiari che si trovano tutt’ora in Ucraina.

Il grande cuore di Marino, con i suoi 84 anni, ha ancora una volta sostenuto le necessita’ delle popolazioni che hanno bisogno di aiuto, e’da ricordare la sua donazione, sempre in modo diretto e certo, all’India, nel 2004 , per lo tsunami, una somma di dieci milioni di lire che arrivarono a quella popolazione tramite Emmaus e un padre comboniano italiano.

Oggi un nuovo popolo da aiutare e Marino sostenuto anche da Enrico e da tutta la Marino Fa Mercato e’stato pronto ad adoperarsi per questo bisogno umanitario.