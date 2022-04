Pasqua 2022 a Foiano della Chiana. Il ritorno alle celebrazioni e alle feste in piazza

Ripartono le manifestazioni in presenza anche a Foiano della Chiana con l’intenso cartellone delle celebrazioni pasquali.

Partito già da qualche giorno, il programma delle manifestazioni pasquali a Foiano della Chiana promosso dalla Venerabile Compagna della S.S.Trinità, entra nel vivo in questi giorni

“Siamo molto contenti, dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Foiano della Chiana Jacopo Franci, per questo ritorno in presenza delle manifestazioni Pasquali. Per noi non sono semplicemente un rito religioso ma anche un evento della tradizione che coinvolge tutta la comunità. Come Amministrazione Comunale sosteniamo da sempre l’attività della Venerabile Compagnia della S.S. Trinità e la ringraziamo per l’impegno straordinario che mette in tutto ciò che fa.

La popolazione sente in maniera particolare questi appuntamenti e da due anni eravamo tutti in attesa di poterli celebrare degnamente. Gli eventi di Pasqua sono anche il segnale della ripresa del turismo e della partecipazione. Naturalmente saremo sempre attenti alla sicurezza e la salute di tutti.”

Da giovedì 14 e fino a domenica 17 aprile sono in programma celebrazioni liturgiche ma anche iniziative di solidarietà e eventi spettacolari di antica tradizione.

Tra gli eventi più attesi senza dubbio il Volo del Resurrexit alle 24 di sabato 16 aprile, e la processione con lo sparo delle castagnole e rullo prevista per domenica dopo la messa di Pasqua e che si ripeterà martedì 19 alle ore 17,30. Anche il centro abitato di Pozzo della Chiana sarà protagonista di questo percorso fin da venerdì 16 aprile con i “Quadri viventi” e la cerimonia del “Gloria”.

Questo il programma

Giovedì 14 aprile – Giovedì Santo

ore 18.30- Collegiata – Messa in Cena Domini – Lavanda dei piedi al termine della liturgia, distribuzione del pane benedetto a cura del Banco di Solidarietà Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati”

Venerdì 15 aprile – Venerdì Santo

ore 18,30 Collegiata – Celebrazione liturgica della Morte di nostro signore Gesù

Ore 21 Chiesa di San Domenico Processione di Cristo Morto e della Madonna Addolorata

Sabato 16 aprile – Sabato Santo

Ore 23,30 Collegiata – Veglia Pasquale – ore 24 – Volo del Resurrexit

Domenica 17 aprile – Domenica di Pasqua

Ore 11 Collegiata Santa Messa e processione – Sparo delle castagnole e rullo

Domenica 24 aprile – Domenica in Albis

ore 12 Chiesa di pozzo – Colombina

Martedì 19 aprile – Santa Messa della Benedizione al Paese del Risorto

Ore 17,30 Collegiata

Processione – sparo delle castagnole e rullo