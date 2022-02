Passeggiata ecologica al Parco Arno, raccolti 7.5 kg di rifiuti, anche alcune siringhe

Tornano gli appuntamenti con le nostre passeggiate ecologiche per pulire le aree verdi della Città.

Anche nel 2022 metteremo in campo una serie di eventi per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura delle aree verdi urbane.

Sabato scorso siamo intervenuti presso il Parco in via Arno dove abbiamo registrato, oltre alla presenza di molti rifiuti, anche alcune siringhe, pericolose soprattutto per i più piccoli e vicine alla pista di pattinaggio; con grande cautela e armati di pinze raccogli rifiuti e guanti da lavoro abbiamo messo in sicurezza l’area.

Altra novità è stata la presenza di tanti ragazzi che si sono uniti a noi nella raccolta, segno che le nostre iniziative cominciano a dare i loro frutti, è per noi importante riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani perché saranno i cittadini di domani e potranno trasmettere certi valori legati all’ambiente a chi verrà dopo di noi.

Crediamo sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, non è più sufficiente parlare genericamente di rispetto dell’ambiente, è ora di scendere in campo tutti insieme per prenderci cura dei nostri spazi verdi e dare nel contempo un segnale forte a chi vorrebbe trasformare certe zone in propri territori esclusivi per affari poco leciti.

Stiamo predisponendo il calendario delle prossime uscite, seguite la nostra pagina Facebook o contattateci per partecipare.

Pagina Facebook: Fare Verde – Etruria