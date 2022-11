“Passioni in fiera”, “Autunno in fiera”: i cambiamenti a sosta e circolazione nel weekend

Fine settimana di eventi e conseguenti variazioni alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate: Passioni in fiera agri & tour, in programma sabato 12 e domenica 13 novembre nei padiglioni del polo espositivo di Arezzo Fiere e Congressi comporterà dalle 9 alle 19 il divieto di sosta con rimozione in via Fleming, in via Spallanzani e in via Ferraris e il senso unico di circolazione nel tratto di via Fleming che va da via Spallanzani a via Guglielmo degli Ubertini in tale direzione di marcia e in via Morgagni in direzione via Guglielmo degli Ubertini – via Spallanzani.

Autunno in fiera, previsto in centro domenica 13 novembre, comporterà dalle 6 alle 23 i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Niccolò Aretino, in via Guadagnoli fino all’incrocio con via Crispi, nel tratto di via Margaritone compreso tra via Niccolò Aretino e via Crispi, in via dell’Anfiteatro. Svolta a destra obbligatoria per chi proviene da via Spinello e giunge all’intersezione con via Margaritone mentre non può immettersi in quest’ultima chi proviene da viale Michelangelo in direzione stazione.