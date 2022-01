PD Arezzo: “Ghinelli risponda alla Lega: chiarisca le questioni rimaste in sospeso”

AREZZO. Di seguito la dichiarazione del gruppo consiliare PD al Comune di Arezzo:

“Confidiamo che il Sindaco Ghinelli risponda in breve tempo all’interrogazione della Lega sulla presenza di consiglieri comunali che hanno rapporti professionali non solo con il sistema Coingas/Estra ma con tutte le partecipate del Comune di Arezzo. Siamo di fronte ad un problema di trasparenza politica perché il Consiglio comunale ha votato pratiche che avevano per oggetto queste aziende e lo farà nuovamente in futuro. Senza dimenticare la vicenda giudiziaria in pieno svolgimento. E’ quindi non solo opportuno ma fondamentale che nessuna ombra gravi sul Consiglio nei momenti chiave delle votazioni.

Confidiamo anche che il Sindaco Ghinelli faccia una valutazione politica sullo stato di salute della sua maggioranza perché è evidente che l’interrogazione della Lega, certo motivata dalla necessità della trasparenza, ha anche un fattore accessorio e cioè la volontà politica di assestare un colpo ad un alleato, Fratelli d’Italia e, perché no visto il coinvolgimento personale nella vicenda giudiziaria, al Sindaco Ghinelli.”