PD Montevarchi: “Favorevoli alla ristrutturazione del Mercatale”

Nel Consiglio Comunale straordinario tenutosi ieri a Montevarchi Il Gruppo del Partito Democratico si è dichiarato favorevole alla ristrutturazione edilizia con ampliamento dell’immobile ospitante “Il Mercatale”- Mercato coperto degli agricoltori.

Il progetto si rivela molto ambizioso e prevede la demolizione dell’attuale struttura con la realizzazione di una nuova incentrata sul risparmio energetico e la bioedilizia.

Il mercato coperto degli agricoltori, fortemente voluto e sostenuto nel 2004 dall’allora amministrazione di centrosinistra fu il primo progetto con il coinvolgimento diretto dei produttori realizzato sia nella nostra Regione che a livello nazionale.

Per questo, in continuità con il progetto iniziale, abbiamo espresso il nostro voto favorevole al miglioramento di un luogo i cui punti cardine devono essere mantenuti nel tempo: far conoscere i piccoli produttori, la stagionalità delle produzioni, i prodotti di qualità del territorio contribuendo allo sviluppo della filiera corta nel Valdarno con l’obiettivo di costituire un terreno fertile per l’inserimento e lo sviluppo di nuovi produttori e produzioni.

Vigileremo sulla corretta esecuzione del progetto che per noi rappresenta un’occasione importante per migliorare l’offerta del nostro territorio, le condizioni dei lavoratori e lo sviluppo del comparto agricolo e del consumo sano e consapevole.

Gruppo Consiliare PD Montevarchi

Elisa Bertini – Capogruppo

Letizia Baldetti – Consigliere Comunale

Samuele Cuzzoni – Consigliere Comunale

Luciano Rossetti – Consigliere Comunale