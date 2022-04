Perde il controllo della moto, 60enne trasferito in elicottero a Siena

Alle ore 16:51 in loc. Malva nel comune Loro Ciuffenna, si è verificato un incidente stradale.

Coinvolto un uomo di 60 anni alla guida ed una donna di 56 anni come passeggero. L’uomo alla guida ha perso il controllo della moto

Sul posto sono intervenuti auto medica ddl Valdarno, Misericordia Terranuova Bracciolini ed elisoccorso Pegaso2 che ha trasportato il paziente in codice giallo all’ospedale delle Scotte di Siena.

L’altro passeggero della moto, la donna non ha avuto bisogno di soccorso.

Per i rilievi presenti i carabinieri.