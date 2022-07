“Piazza dei Beni Comuni”: torna l’evento ai Giardini di Piero

Al via la terza edizione del ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Progetto Valtiberina in collaborazione con Kilowatt Festival

Uno spazio di dibattito e confronto per approfondire il tema della sostenibilità e le sue declinazioni ambientali, economiche, sociali e culturali. In occasione della XX edizione di Kilowatt Festival, la Fondazione Progetto Valtiberina rinnova l’appuntamento con la “Piazza dei Beni Comuni”, il ciclo di incontri pubblici in programma nella suggestiva cornice dei Giardini di Piero della Francesca.

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata di concerto con l’associazione CapoTrave/Kilowatt, tracciare un sentiero di idee e pensieri che ci aiutino a muoversi, come comunità, verso un futuro ricco di nuovi stimoli e sostenibile. Insieme discuteremo sulle sfide dell’ambiente, della coesione sociale, dello storytelling urbano, della partecipazione civica e culturale.

Tematiche, queste, alla base dell’operato di Progetto Valtiberina, recentemente evolutasi in Fondazione proprio per agire in modo ancor più incisivo a favore dei territorio e delle comunità. I singoli eventi saranno aperti dalla presentazione di alcune immagini fotografiche realizzate da Riccardo Lorenzi e contenute nel libro SegnalEtica edito dall’Associazione Cultura della Pace.

A seguire, il programma delle iniziative dell’edizione 2022 della Piazza dei Beni Comuni. L’ingresso è libero.

Programma

Mercoledì 13 Luglio 19:00, Giardini di Piero, Sansepolcro

Botanica urbana

Alla scoperta delle piante negli angoli nascosti della città di Sansepolcro.

a cura del Circolo degli Esploratori

Giovedì 14 Luglio 19:00, Giardini di Piero, Sansepolcro

Il verde urbano tra cura e utilità

Il valore estetico, ambientale e sociale del verde urbano.

con Jacopo Orlando, direttivo Progetto Valtiberina, Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia, Alberto Giuntoli, paesaggista e partner studio Bellesi Giuntoli

Venerdì 15 Luglio 19:00, Giardini di Piero, Sansepolcro

Giovani in Valtiberina: appuntamento con il possibile

Una ricerca che dura da vent’anni.

con Marco Baldi, Responsabile PTDA dipendenze Valtiberina ASL Toscana Sud Est, Elena Camerelli, Coordinamento progetto Lavoro di Strada ASL Toscana Sud Est, l’equipe dell’operativa di strada, Cooperativa L’Albero e La Rua

Sabato 16 Luglio 19:00, Giardini di Piero, Sansepolcro

Giornalismo e comunità

Il ruolo chiave delle relazioni, nell’informazione del futuro.

con Christian Elia, direttore responsabile Q Code, Cristina Crisci, direttore responsabile TTV.it, Alessio Metozzi, giornalista TTV.it

da Mercoledì 13 a Sabato 16 Luglio 19:00, Giardini di Piero, Sansepolcro

SEGNALETICA

La Piazza dei Beni Comuni accoglie alcune immagini fotografiche di Riccardo Lorenzi contenute nel libro SegnalEtica edito dall’Associazione Cultura della Pace di Sansepolcro.