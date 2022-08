Pratomagno Run vincono Castelli e Nanu nella km 16 e Pastorini e Rossi sulla 8 km – foto/classifiche

Si è disputata ieri ai Prati di Monti Loro la 3^ edizione della PratomagnoRun, gara di trail sulla distanza di km 16,5 e km 8,2 organizzata dagli amici dell’Anciolina, il comune di Loro Ciuffenna e la collaborazione tecnica della U.P.Policiano

Al via circa 120 atleti, per lo più specialisti del Trail che hanno percorso i km 16,5 appena sotto le 1 ora e 20’ in campo maschile con la vittoria di Marco Castelli della Trail Running Project e 1 ora e 31’ per la vincitrice in campo femminile Ana Nanu dell’atletica Santarcangelo di Rimini.

All’interno del percorso della gara lungo era stata realizzato anche un percorso più breve di km 8,2 in cui il leader del Grand Prix Michele Pastorini è riuscito a vincere nettamente dopo il successo delle Vertighe sul compagno di squadra Francesco Vannuccini entrambi della U.P.Policiano , mentre nel settore femminile e stata Valentina Rossi sempre della U.P. Policiano .

Pastorini ha condotto la gara sempre in testa fino alla deviazione per la km 8, dopo la deviazione per raggiungere la croce del Pratomagno Castelli ha preso il comando della gara su Giovanni Scatizzi (atletica Sestini) e Paolo Grazzini (Welove insulina) mantenendo questa posizione fino al traguardo.

In campo femminile dominio di Nanu Ana fin dalle battute iniziali fino al traguardo su Laura Burzi (radio Centro Web) e Linda Nocentini (Atl. Castello Firenze).

Nei veterani ancora una vittoria di Salvatore Basile della U.P.Policiano su Giacomo Mazzarelli della Subbiano Marathon e nella categoria Argento Sebastiano Borgogni della Filirun Team su Moreno Barchielli del G.S. Castelquarto di Firenze.

Nella classifica per società ancora una vittoria per i colori della Unione Polisportiva Policiano.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix Giovedì 18 agosto a Lerchi per la “ CorriLerchi”



