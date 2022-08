Presentato il Programma del 70° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo

“Come sempre il Polifoniconon è soltanto concorso corale – dichiara il direttore artistico Luigi Marzola– ma momento di approfondimento culturale-musicale: in collaborazione con il Centro Studi Guidoniano e la rivista “Polifonie” è stato organizzato un convegno-tavola rotonda su Franchino Gaffurio in occasione del 500° anniversario della morte (Lodi, 14 gennaio 1451 – Milano, 24 giugno 1522), che ne indagherà soprattutto gli aspetti compositivi, ed anche un seminario sul Cecilianesimo dedicato ai 75 anni di Cesarino Ruini.Anche l’attività didattica della Scuola per Direttori si intreccerà con la settimana del concorso: una Masterclass del M.° Georg Grün nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 e il Coro Giovanile Italiano, nella giornata di domenica 28, saranno a disposizione degli studenti dei corsi di direzione per l’approfondimento interpretativo del loro percorso di studi.

Non mancheranno i Concerti in Provincia di alcuni cori iscritti al Concorso così come i concerti serali da mercoledì 24, con il coro di Kiev che festeggerà la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina proprio ad Arezzo, a sabato 28 con il Coro Giovanile Italiano che chiuderà il concorso.

Inoltre, in occasione del Festival di Canto Popolare di venerdì sera in Fortezza, ci sarà un omaggio ai Beatles commissionato appositamente dalla Fondazione “Guido d’Arezzo”: ricorre infatti quest’anno il sessantesimo anniversario della fondazione dei FabFour nella storica formazione che conosciamo.

Per finire, un’importante sorpresa dedicata a tutto il pubblico del Polifonico: sabato pomeriggio, presso la Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla, verrà esposta per la prima volta una tela di fine ‘600, recuperata e restaurata da poco a cura del Rotary club di Arezzo, raffigurante Guido Monaco; per l’occasione, la Prof.ssa Donatella Melini terrà una breve relazione sull’iconografia guidoniana”.

Quest’anno il Polifonico, vanta ancora una volta una rappresentanza che ha fatto il giro del mondo con ben 13 cori in concorso:

Megido Choir Israel Schola Gregoriana Discantus Ein Hashofet- Israele Polonia En Kör Djursholm – Svezia Coro Giovanile With Us Roma – Italia Coro Artemusica Torino – Italia Academia Alma Vox Roma – Italia Coro Giovanile C. Eccher Val di Sole Trento – Italia Telkom University Choir Bandung – Indonesia Aurum Luanco- Spagna Gruppo Vocale Armoniosoincanto Perugia – Italia Coro Giovanile Effetti Sonori Foiano della Chiana – Arezzo Chamber Choir “Sophia” Kiev – Ucraina Childrens Choir of Musamari Choral School Tallin – Estonia

“La 70esima edizione del Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo” ricorre in un anno che finalmente ha ritrovato normalità e recuperato entusiasmo dopo lunghi mesi di sospensione di ogni genere di iniziativa anche artistico-culturale. Torna quindi, nella sua formula tradizionale e più piena in occasione proprio del suo 70esimo compleanno, una manifestazione che appartiene alla città in maniera esclusiva, rendendola riconoscibile in Italia e all’estero per l’unicità di un evento che rappresenta l’eccellenza della coralità. Il Polifonico occupa di diritto un posto privilegiato per storia, tradizione, vocazione primaria nel panorama musicale della nostra città, identificato a buon diritto nel nome di quel monaco il cui studio e il cui ingegno rivoluzionarono il modo di insegnare, comporre e tramandare la melodia”, dichiara il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, Alessandro Ghinelli.

POLIFONICO – EVENTI –

CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE

da giovedì 25 a sabato 27 agosto

giovedì 25 agosto alle 18

venerdì 26 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 18.30

sabato 27 agosto dalle 9 alle 11.30 e dalle 16 alle 19

Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla

venerdì 26 agosto alle 21 – Fortezza Medicea

37° Festival Internazionale di canto popolare

CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

giovedì 25 agosto dalle 9 alle 17.30 – Fondazione “Guido d’Arezzo”

Convegno su Franchino Gaffurio

domenica 28 agosto dalle 9.30 alle 12.30 – Fondazione “Guido d’Arezzo”

Seminario sul Cecilianesimo

CONCERTI

mercoledì 24 agosto alle 21 – Chiesa di San Domenico

Concerto per l’Ucraina con il Chamber Choir Sofia di Kiev

giovedì 25 agosto alle 21 – Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla

Concerto di inaugurazione del Concorso Polifonico Internazionale con l’Ensemble Odechaton

mercoledì 24 e venerdì 26 agosto alle 21 – Terranova Bracciolini, Anghiari, Castiglion Fibocchi

Cori in Provincia

27 agosto alle 21- Chiesa di San Domenico

Concerto di chiusura del Polifonico col Coro Giovanile Italiano

SCUOLA SUPERIORE PER DIRETTORI DI CORO

mercoledì 23 e giovedì 24 agosto– Chiesa di San Michele

Masterclass con il Maestro Georg Grün

domenica 28 agosto– Chiesa di San Michele