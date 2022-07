Prima conferma per coach Evangelisti: Raul Giommetti

Il centro aretino sarà ancora il riferimento nel pitturato dell’Amen Scuola Basket Arezzo

Arriva la prima conferma per l’Amen Scuola Basket Arezzo in vista del prossimo campionato si Serie C Gold, Raul Giommetti farà ancora parte del pacchetto lunghi a disposizione di coach Evangelisti. Cresciuto notevolmente nelle ultime stagioni, lo scorso anno s è segnalato come uno dei migliori giocatori d’area di tutto il girone sia per le sue qualità offensive che difensive. Ad oltre 10 anni dal suo esordio in prima squadra, Raul nell’ultimo campionato ha messo a referto quasi 8 punti a partita ed altrettanti rimbalzi, realizzando il suo massimo stagionale di 15 punti ad Agliana ed in casa contro Castelfiorentino.

A Raul l’augurio di continuare a crescere ancora con la maglia amaranto!

Carriera

2021/2022 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

202020/21 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2019/2020 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2018/2019 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2017/2018 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2016/2017 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2015/2016 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2014/2015 Serie D – Scuola Basket Arezzo

2013/2014 Serie D – Basket Aretina

2012/2013 Serie C – Regionale Basket Aretina

2011/2012 Serie C – Regionale Basket Aretina