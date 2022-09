Prime due puntate di “Rumors” all’Eden: la soddisfazione dell’assessore Scapecchi

Scapecchi: “I talenti della città valorizzati come meritano: la serie Tv interamente aretina è pronta per essere distribuita”

“Una grande soddisfazione e un grande successo – ha detto ‘assessore Federico Scapecchi. La prima è personale, il secondo è collettivo. Soddisfazione perché alla multisala Eden abbiamo avuto l’assaggio della prima serie Tv interamente ideata, girata e prodotta ad Arezzo. Un percorso nato circa due anni fa che ha visto l’amministrazione comunale partecipare e vincere il bando Anci “Fermenti in Comune” con il progetto OltreCamera, insieme a Farrago, Arezzo Che Spacca, Circolo Eureko, Oxfam Italia, FdS-Federazione degli studenti provincia di Arezzo, I Care”.

“E da OltreCamera, che ci ha permesso di ottenere oltre 120.000 euro di finanziamenti statali, aspetto certamente non secondario e che ci inorgoglisce, è nato “Rumors”, 9 puntate, centinaia di giovani coinvolti, una distribuzione che dalla prossima primavera consentirà alla fiction di essere conosciuta al di là dei confini cittadini. Se non è questo valorizzare i giovani e collaborare con gli enti del terzo settore, non so davvero cosa sia”.

“E veniamo al successo riscontrato: intanto è un vero piacere registrare un cinema Eden pieno in entrambe le sale. L’Eden è una risorsa della città, uno spazio di cultura imprescindibile nel cuore del centro storico. Vederlo frequentato da ragazzi di tutte le età è stato il fiore all’occhiello della serata. Parliamo di un successo davvero meritato, frutto del talento e delle capacità dei giovani aretini che hanno preso parte al progetto, chi davanti e chi dietro la cinepresa, chi alle prese con i costumi e chi con il mixer e la colonna sonora”.

“Uno sforzo enorme che merita apprezzamento da tutta la città. Da parte dell’assessorato, posso dice che proseguiremo nel solco di questo spirito collaborativo, esaltando le realtà del territorio e confidando sempre in questo slancio positivo foriero di grandi risultati”.