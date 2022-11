Priscilla Salerno si candida alla Presidenza della Regione Lombardia

di Stefano Pezzola

La star a luci rosse Priscilla Salerno è pronta a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita.

L’attrice di origini campane ha deciso di candidarsi per diventare presidente della Regione Lombardia.

Contro il leghista Attilio Fontana, il candidato dem Pierfrancesco Majorino e l’ex sindaco di Milano ora al fianco di Azione-Italia Viva, Letizia Moratti, Priscilla Salerno è pronta a scendere in campo.

Priscilla Salerno, al secolo Fortunata Ciaco, confida: “mi piacerebbe molto confrontarmi con Letizia Moratti perché sicuramente imparerei qualcosa in più. Un’attrice hard che vuole fare la presidente della Lombardia sembra un assurdo? Non è un assurdo. Cicciolina fu una provocazione riuscita anche bene con i Radicali. Ed è stata votata dal popolo“.