Problemi di traffico e sicurezza alla scuola di Indicatore: la lettera dei genitori

“Ci vediamo costretti, dopo settimane nelle quali non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, a scrivervi con la speranza che le persone che possono giocare un ruolo in questa vicenda finalmente si decidano a farlo.

Il giorno 12 di ottobre 2022 riceviamo una sintetica comunicazione ufficiale da parte della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Piero della Francesca, la Prof.ssa Rossella Esposito, dove si annuncia che “dal giorno 17 ottobre 2022 non sarà più possibile parcheggiare ed accedere all’ingresso secondario, poiché inizieranno lavori di manutenzione esterna”. Nessuna ulteriore informazione rispetto alla possibilità di ri-accedere o meno al parcheggio né quando.

Il parcheggio adiacente al cosiddetto “ingresso secondario” – da quell’ingresso entravano le tre classi della scuola materna e due della scuola primaria – era negli anni diventato di fondamentale importanza per gestire l’ingente flusso di traffico nei momenti di ingresso ed uscita delle classi della scuola materna e primaria di Indicatore. In quella zona infatti la strada è stretta e la piccola rientranza, usata come parcheggio in prossimità dell’ingresso “principale”, da anni non è più capace di contenere tutte le auto che arrivano.

Dato che in un paese le voci corrono veloci e spesso incontrollate, abbiamo deciso di scrivere in data 19 ottobre 2022 una lettera alla Dirigente Scolastica per avere notizie circa il futuro del parcheggio e sulla possibilità di usarlo in futuro. Nonostante le nostre successive richieste telefoniche, la Dirigente non ci ha mai risposto né ha mai dimostrato la volontà di mettere chiarezza sulla questione.

Riguardo il parcheggio “secondario” e il relativo ingresso, occorre chiarire che il terreno appartiene ad un privato che lo aveva messo a disposizione del Comune di Arezzo attraverso un contratto di comodato. Da quello che abbiamo appurato, tale contratto è scaduto nel 2021 e il proprietario ne è tornato in pieno possesso.

La cosa alquanto curiosa è che il Comune di Arezzo negli ultimi anni ha speso una somma ingente (si parla di decine di migliaia di euro) sia per lavori di ristrutturazione dell’ingresso per la scuola materna e sia per la manutenzione del parcheggio, anche durante il 2021, anno in cui non è stata rinnovata la convenzione. A prescindere dalle motivazioni che hanno portato al non rinnovo della convenzione, il comportamento del Comune nella gestione dei soldi pubblici ci appare quantomeno incauto.

Adesso ci troviamo senza parcheggio e con un solo ingresso per tutta la scuola primaria e per la materna. Questo ci preoccupa, rispetto alla sicurezza dei nostri figli, per due motivi:

all’ingresso e all’uscita della scuola la viabilità è completamente congestionata con auto parcheggiate in doppia fila, in curva, su entrambi i lati di una via stretta; oppure costrette a parcheggiare lontano dalla scuola, con adulti e bambini a piedi che fanno zig zag tra le auto per arrivare all’entrata.

“l’ingresso secondario” era incluso nei piani di evacuazione dell’edificio in caso di necessità. Adesso è chiuso ed è impossibile entrare o uscire da lì.

Pertanto chiediamo all’Assessore del Comune di Arezzo Alessandro Casi, di attivarsi per trovare quanto prima una soluzione che possa garantire la sicurezza di tutti (in particolare dei bambini) superando la situazione di congestione che quotidianamente affrontiamo, che tra l’altro ha un impatto anche nei residenti della zona.

Chiediamo inoltre alla Dirigente Rossella Esposito di dimostrarsi più attiva nella vicenda, solerte nelle comunicazioni con i genitori e di agire come intermediario con l’amministrazione comunale per favorire una soluzione adeguata ai problemi che questa situazione ha generato”.

I genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Indicatore,

