Processione San Marco: variazione al traffico

In occasione della processione religiosa organizzata dalla parrocchia di San Marco alla Sella il prossimo sabato 8 ottobre, dalle ore 21:00 alle ore 22:30, è temporaneamente sospesa la circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti strade: via Romana, via Giulio Salvadori, via Ippolito Nievo, via Antonio Fogazzaro, via Padre Teodosio, via Romana e rientro nel piazzale della chiesa.