Un gesto semplice come prendersi cura del proprio giardino per i malari di Alzheimer può rappresentare un’attività impegnativa e al tempo stesso anche molto stimolante. Ecco che l’associazione AIMA di Arezzo, realizzando un pomeriggio tra la natura, ha cercato di “avvicinare” i malati all’attività del giardinaggio superando, in questo modo, barriere a volte insormontabili. “Profumi e ricordi: una rosa per l’Alzheimer” è il titolo del progetto, che ha avuto il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, svoltosi martedì scorso presso il Vivaio Papini alla presenza, tra gli altri, del Presidente dell’Aima di Siena, Carlo Bandinelli. “Insieme a Lorenzo e Martina abbiamo trascorso un pomeriggio diverso con le persone affette di Alzheimer e i loro familiari.

Immersi nei profumi e nei colori delle rose e dei vasi in fiore ci siamo sentiti più vicini e un po’ meno soli, la memoria dei nostri ospiti è stata stimolata e sono riemersi ricordi ormai sbiaditi. Ringrazio vivamente il Sindaco Agnelli per il suo saluto e in particolare l’Assessore Stefania Franceschini che ha trascorso con noi tutto il pomeriggio. Un grande ringraziamento a Martina, Lorenzo e Federica per la loro disponibilità e accoglienza e soprattutto va a tutti i familiari e a tutte le persone affette di Alzheimer che si sono messe in gioco senza timori e senza veli” afferma Silvana Repetti, presidente Aima di Arezzo, che aggiunge “questi ultimi 2 anni sono stati caratterizzati dalla pandemia che ci ha impedito di svolgere diversi progetti in presenza, ma l’associazione ha svolto sempre il suo ruolo di sostegno ai familiari e caregiver delle persone affette da demenza attraverso attività di centro di ascolto (3342587391) e da ottobre sono ricominciati, in presenza, i gruppi di mutuo auto aiuto”.

AIMA Arezzo OdV è presente nella nostra provincia dal 2000, ha la propria sede ad Arezzo ma la sua attività vuole coinvolgere tutta la cittadinanza della provincia per raggiungere sempre più famiglie che devono sostenere la persona con demenza. “Le iniziative dell’AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, sono un supporto fondamentale per chi è colpito dalle varie forme di demenza e per le loro famiglie. Non potevamo mancare ad una giornata in cui il profumo ed i colori dei fiori hanno allietato e stimolato i malati durante il percorso all’interno del vivaio, regalando loro un prezioso momento di serenità e di socializzazione. Il sostegno a queste iniziative vuole rappresentare la nostra vicinanza e sensibilità verso i malati e le famiglie” così conclude l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità Stefania Franceschini.