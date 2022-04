Progetto “PretenDiamo Legalità – La Commissione presieduta dal Questore della Provincia di Arezzo ha decretato i vincitori della 5^ edizione 2021/2022

Nella mattinata di oggi, 4 aprile, presso la Questura di Arezzo, si è riunita la commissione esaminatrice per il progetto-concorso “PretenDiamo legalità” nominata e presieduta dal Sig. Questore della Provincia di Arezzo, il dott. Dario Sallustio e composta da tre esponenti della Polizia di Stato, dalla Dott.ssa Tiziana Nocentini in qualità di rappresentante del mondo scolastico, più specificatamente del MIUR, e dal maestro d’arte Rocco Rusiello in qualità di rappresentane del mondo della cultura.

Il progetto-concorso, cui hanno aderito nove scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado di tutta la Provincia Aretina, ha visto la partecipazione di 24 classi; in particolare sono stati organizzati specifici incontri tra circa 450 studenti e personale specializzato della Polizia di Stato della Questura di Arezzo e del Commissariato di Montevarchi, volti a stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e sulla responsabilità delle proprie azioni, sul rispetto delle regole e dei principi fondamentali della Costituzione nella vita di tutti i giorni, sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale e sui rischi connessi al mondo digitale.

All’esito di questi incontri formativi, i giovani alunni hanno prodotto numerosi ed entusiasmanti lavori attinenti alle tematiche trattate nel corso degli incontri e rientranti in una delle seguenti categorie: arti figurative, elaborati di testo, graphic novel o fumetti ed infine video o spot.

Per ciascuna di queste categorie, la Commissione ha determinato, con non poche difficoltà, in considerazione dell’ottima qualità di tutti i lavori prodotti dai giovani partecipanti, un vincitore a livello provinciale, il quale verrà premiato dal Sig. Questore in occasione della Festa della Polizia prevista il 12 aprile p.v. , che concorrerà successivamente con gli altri vincitori a livello nazionale.

In conclusione, visto il grande successo che ha avuto il predetto progetto-concorso, si conferma l’importanza di tutti quei progetti che permettono l’incontro tra Forze dell’Ordine e studenti e soprattutto la diffusione tra i giovani di tutte le principali tematiche attinenti alla legalità.