Prosegue Altre Danze – tutti al circo! 4, 5 e 6 giugno a Ponte Buriano (Ar)

La figura magica e misteriosa dello gnomo con la sua umanità e ironia, e la poesia di Gretel tra fiaba e circo contemporaneo, saranno i protagonisti del primo fine settimana della rassegna Altre Danze – Tutti al circo a cura dell’Ass. Sosta Palmizi. Appuntamento con Gnomi – Gli spiriti della felice terra in replica sabato 4 giugno alle ore 19:00 e alle ore 21:30. A seguire domenica 5 giugno alle 19:00 è la volta di Gretel che verrà presentato anche in matinée per le scuole e il pubblico, lunedì 6 giugno alle 10:30.

In Gnomi – Gli spiriti della felice terra – spettacolo firmato Company Blu storica compagnia di produzione e ricerca di danza e della scena contemporanea internazionale – umanità, ironia e sarcasmo, fanno dei protagonisti dello spettacolo l’elemento centrale di un gioco artistico che coinvolge suoni, azioni, e coreografie. La figura umile e laboriosa dello Gnomo con il suo arguto spirito d’ingegno, si fa veicolo di temi fondamentali come l’ambientalismo, la conoscenza della natura e la solidarietà.

A seguire, Gretel della compagnia Quattrox4, accompagnerà gli spettatori nel suo mondo fatto di piccoli oggetti: un vassoio, una teiera, un prato all’inglese, un comodino: un microcosmo di piccole cose, in cui Gretel si muove sbadata e rigorosa, caotica e attentissima a tenere vivo l’ordine bizzarro dei suoi oggetti fuori scala e fuori posto. Una fiaba tra circo contemporaneo, danza e manipolazione di oggetti.

Gli spettacoli saranno preceduti da due laboratori gratuiti: sabato 4 giugno alle 17.30 il laboratorio di circo, aperto a grandi e piccini a cura di SottoSopra Asd e domenica 5 giugno, alle 17.30 con il Giocodanza a cura di Sosta Palmizi, per bambini dai 5 ai 10 anni

con Miriam Costa.

La biglietteria aprirà 2 ore prima dell’inizio degli spettacoli, si consiglia l’acquisto in prevendita on-line su LiveTicket.it/sostapalmizi (costo biglietti + d.p)

Ingresso intero 12 € / Ridotto 9€ (studenti, disabili, titolari CartaEffe, Soci Coop) / Under 12 anni 6€ / Carta del docente e 18app disponibili solo per gli acquisti in prevendita on-line. I laboratori gratuiti con prenotazione obbligatoria al cell. +39 393 9913550 (anche WhatsApp)

Accanto allo chapiteau sarà presente il bar-ristoro a cura di C.RI.C. Ponte Buriano – Cincelli; info e prenotazioni: 3476645382

info Associazione Sosta Palmizi 0575 63 06 78 | 393 9913550 [email protected] Per accedere allo chapiteau è necessario indossare mascherina di tipo Ffp2.

Sosta Palmizi, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica contemporanea; il suo operato è sensibile alla qualità dell’esperienza artistica, alla formazione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.