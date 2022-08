Prosegue il sogno di Valentina Tavanti: giovedì la sfida per Miss Miluna Toscana 2022

di Andrea Giustini

L’elegante avanzata di Valentina Tavanti sulla passerella che porta alla serata conclusiva di Miss Toscana 2022 continua. La trentenne aretina, appassionata di danza ritmica, nonché giovane imprenditrice, aveva già superato egregiamente la selezione a Montevarchi. Aveva poi fatto suo il 4° posto nella serata al Baia Verde, a Punta Ala. Adesso Valentina, brillando alla semifinale regionale di ieri presso la discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, è riuscita ad entrare nella rosa di 25 finaliste che, questo giovedì 11 agosto, si contenderanno il titolo di Miss Miluna Toscana 2022, nella splendida cornice del Castello di Poppi.

Una serata “diversa” quella di ieri, ma bellissima, vissuta appieno: in una parola indimenticabile. Prima il faccia a faccia con il pubblico e la giuria, con la presentazione personale che Valentina e ciascuna delle ben 50 bellezze partecipati alla selezione hanno svolto. Poi l’emozione della sfilata, fra i flash fotografici e gli occhi attentissimi dei professionisti, pronti a cogliere e valutare ogni singolo dettaglio delle splendide semifinaliste in gara.

E infine, naturalmente, la gioia della proclamazione. Ma per Valentina il merito di questo nuovo e importante risultato non è solo personale: molte sono le persone da ringraziare. Dal presentatore Raffaello Zanieri, che ha sempre aiutato le ragazze, a Marcello Caroti, il “capo ultrà” soprannominato “Grillo” che, assieme ai suoi amici, ha supportato la giovane aretina, coinvolgendo veramente tanta gente durante queste settimane.

Un ringraziamento particolare va al Centro Estetico “Spazio Morini” di Arezzo. «Eravamo 5 ragazze fra Arezzo e provincia – ha dichiarato Valentina Tavanti ad ArezzoWeb Informa – e alla fine sono rimasta solo io. Vorrei in particolare ringraziare lo staff del Centro Estetico “Spazio Morini” per la professionalità dimostrata nel truccarmi e pettinarmi, persino di domenica mattina. Hanno saputo davvero coccolarmi».

«Adesso – ha continuato Valentina – non vedo l’ora di essere là giovedì sera, a Poppi, dove la migliore fra le 25 finaliste si aggiudicherà l’ambita fascia di Miss Miluna Toscana 2022. Per me è un sogno che si avvera: avrò la possibilità di sfilare nella mia terra, davanti alla famiglia, ai miei amici. Sentirò sulla pelle tutto il calore e l’affetto del pubblico casentino, perché senza il loro supporto non sarei arrivata fino a qui».

Raccontando al giornale la sua esperienza, Valentina ha parlato della scelta di partecipare a queste selezioni per Miss Italia 2022, e poi delle “piccole cose”, che a volte non sembra, ma sono davvero le più importanti. «Partecipare alle selezioni di Miss Italia è stato un po’ come riprendermi un pezzettino di normalità. Riprendermi le cose comuni, quelle piccole cose che ultimamente, a causa della pandemia, ci sono mancate: il contatto con gli altri, un aperitivo tutti assieme, una passeggiata».

«Siamo tornati alla normalità finalmente – ha continuato Valentina – ed io ho avuto la fortuna di partecipare al concorso: senza mascherina, senza distanziamento, e automaticamente senza restrizioni. Nella vita le piccole cose, come un sorriso senza mascherina, non hanno prezzo: le cose grandi fanno piacere, sono importanti certo, ma in fondo sono proprio quelle piccole che fanno la felicità. Non so dove potrò arrivare con questo percorso, ma penso valga la pena provarci appieno, scoprire dove può portarmi quella passerella, serata dopo serata».

«Spero di essere un esempio per le nuove generazioni – ha concluso Valentina -. Per me è nato tutto per gioco e da ieri sera sta diventando qualcosa di veramente importante. Giovedì 11 agosto ce la metterò tutta per conquistare la fascia di Miss Miluna Toscana 2022, nel contesto del bellissimo Castello di Poppi».

Dopo la serata per il titolo di Miss Miluna Toscana 2022 di questo giovedì, si svolgeranno altre 4 finali, per proclamare le vincitrici di altre importanti fasce e titoli:

Elezione di Miss Cinema Toscana 2022 , in Piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI), martedì 16 agosto;

, in Piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI), martedì 16 agosto; Elezione di Miss Eleganza Toscana 2022 , presso il Castello di Monteriggioni (SI), venerdì 19 agosto;

, presso il Castello di Monteriggioni (SI), venerdì 19 agosto; Elezione di Miss Rocchetta Bellezza 2022 , in Piazza Gramsci a Castefiorentino (FI), lunedì 29 agosto;

, in Piazza Gramsci a Castefiorentino (FI), lunedì 29 agosto; Elezione di Miss Sorriso Toscana 2022, in Piazza Risorgimento a Quarrata (PT), mercoledì 31 agosto.

La finale regionale, per il titolo di Miss Toscana 2022, si svolgerà il 2 settembre a Casciana Terme (PI). Le fasce ed i prestigiosi titoli contesi durante queste serate daranno alle vincitrici il diritto di accedere alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.