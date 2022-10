Protezione civile, successo a Cortona per l’esercitazione «Valdichiana Est». Oltre cento volontari impegnati, le scuole protagoniste

Un centinaio di volontari e di addetti ai lavori fra forze dell’ordine, vigili del fuoco, tecnici del Comune e centinaia di studenti e famiglie. È questa la cornice in cui si è svolta questo sabato 8 ottobre «Protezione civile, impariamo insieme». L’evento divulgativo si è tenuto al parco «Emanuele Petri» di Camucia con al partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi Cortona 1 e 2.

Ad animare gli stand e le postazioni informative sono stati gli operatori del sistema di protezione civile, tra cui i volontari Aib anti incendio boschivo, Ingv, tecnici comunali, operatori dell’emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e i tecnici comunali Ingv. Presenti anche le unità di soccorso sanitario con volontari e ambulanza, gli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ai tecnici della Provincia di Arezzo.

L’evento è stato organizzato nell’ambito dell’esercitazione «Valdichiana Est» che si conclude questa domenica 9 ottobre con vari scenari simulati fra Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano sotto il coordinamento della Prefettura di Arezzo.

Venerdì si sono tenute le prime attività: nella frazione cortonese di Pergo è avvenuta l’evacuazione della scuola. Nel centro abitato è stata allestita l’area di prima accoglienza della popolazione, con punto di triage sanitario. Nella giornata di ieri la Regione Toscana ha emanato un bollettino di valutazioni delle criticità con un avviso simulato di codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico. Infatti per la giornata di questo sabato sono state effettuate ulteriori esercitazioni in Valdichiana.

Tutti gli alunni hanno ricevuto l’attestato di partecipazione del Comune di Cortona, mentre ai cento volontari coinvolti è andato un attestato di ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale cortonese e dei Comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano.

In conclusione della mattinata, il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla Protezione civile Alessandro Storchi, insieme alla presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini, alla dirigente Concetta Cavaccini della Prefettura di Arezzo, agli assessori Devis Milighetti per Castiglion Fiorentino ed Elena Bigliazzi per Foiano, al vice presidente dei Consiglio regionale della Toscana Marco Casucci e al preside Leandro Pellegrini hanno ringraziato tutti gli alunni e gli insegnanti intervenuti, gli operatori del volontariato e delle istituzioni per l’impegno organizzativo, sottolineando l’importanza delle giornate di divulgazione e formazione come questa. Presenti anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Cortona, Silvia Spensierati e il presidente del Consiglio comunale Nicola Carini.