Protocollo tra Provincia di Arezzo e Procura della Repubblica

Firmato oggi martedi 8 marzo dalla Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini e dal Procuratore della Repubblica Roberto Rossi il protocollo di intesa per la formazione delle commissioni di gare nei contratti pubblici. L’iniziativa nasce nell’ottica di una collaborazione istituzionale, tra la Provincia di Arezzo che si mette a disposizione accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di offrire supporto nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, mettendo a disposizione l’esperienza dei dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo.

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo dichiara :

“Ringrazio il Procuratore Rossi per la stima e la fiducia dimostrata verso l’Ente che presiedo; ho sentito subito il dovere di agevolare la risoluzione in tempi veloci di procedimenti di gara ad evidenza pubblica, attraverso il nostro ufficio gare. Il protocollo firmato permetterà la formazione di una commissione giudicatrice esperta in materia contrattuale senza nessun onere per la Procura.

Attraverso questa collaborazione si creeranno così le condizioni per non interrompere le attività della Procura, su questioni che per noi Provincia sono prassi ormai consolidate. ”

Nel merito, è intervenuto anche il Procuratore della Repubblica Roberto Rossi :

“Ringrazia pubblicamente l’Amministrazione Provinciale per la disponibilità dimostrata, sottolineando il valore della collaborazione tra Istituzioni dello Stato, per il raggiungimento degli interessi comuni.”