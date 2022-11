Quarto album in studio per il cantautore bolognese Manuel Auteri

di Roberto Fiorini

Il cantautore e discografico Manuel Auteri, torna con il quarto album in studio dopo 8 anni e mezzo.

In questi anni l’artista non è mai stato fermo ed ha sempre scritto canzoni, anche se si è dedicato prevalentemente alla sua casa discografica SanLucaSound, realtà consolidata del territorio bolognese.

La label ha ospitato nei propri studi tantissimi artisti che sono stati registrati o prodotti insieme al socio fraterno Renato Droghetti.

ToToE, già disponibile in tutti gli store digitali, è un omaggio a suo figlio Lorenzo, il quale, da piccolo, non sapeva dire la parola telefono.

Ecco il significato del titolo.

“Non ho mai abbandonato la mia chitarra e la mia tastiera, per me è impossibile non fotografare i momenti della mia vita e in questi anni sono successe tante cose, perfino la più bella che potesse accadere: diventare papà. Sono davvero orgoglioso di ToToE, è nato in casa, con le mie bozze registrate sul computer mentre Renato era alle prese con tutte le svariate produzioni nel nostro studio. Così, tra i tanti giovani che cerchiamo di lanciare ogni giorno e i tanti grandi della musica italiana che abbiamo avuto il piacere di avere da noi, siamo riusciti a finire il progetto“.

Il primo singolo estratto è “Strano”, accompagnato dal video girato da Rodolfo Rod Mannara con la partecipazione della pittrice Alison Geremia. Seguiranno altri singoli e video nel corso dei prossimi mesi.

“ToToE” tracklist:

1. ToToE (Instrumental)

2. Change

3. Strano

4. Dottor Amore

5. Non me ne frega niente

6. Un’estate strana

7. Giochiamo

8. Camminiamo insieme

9. L’evoluzione dell’amore

10. Stelle a San Lorenzo

11. Per Tutti quelli

12. Per il tempo di un abbraccio

13. Però quasi (solo in versione fisica).

Crediti

L’album, è stato prodotto e arrangiato da Renato Droghetti e Manuel Auteri (tracce 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11), Rodolfo Rod Mannara (traccia 12 e supervisione artistica traccia 3 e 4), Chiara Todeschi (Traccia 1 e supervisione artistica traccia 2) e Max Marcolini (tracce 3, 6, 10), contiene 13 tracce.

Sito ufficiale: www.manuelauteri.it