Questa domenica a Foiano della Chiana si assaggiano i “Sapori d’Autunno”

Promosso dal Comune di Foiano e organizzato dalla Confesercenti Arezzo con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, debutta domenica 6 novembre la manifestazione “Sapori d’autunno”. Per tutto il giorno, le principali piazze e vie del centro ospiteranno gli espositori e le iniziative collaterali: un interessante appuntamento sia per gli amanti dei sapori agro-alimentari autunnali che potranno acquistare salumi, formaggi, mieli, marmellate, tartufi e frutta di stagione, sia per gli appassionati di articoli dedicati alla campagna, alla caccia, alle opere dell’ingegno creativo.

“La nostra città” dichiara Jacopo Franci vice sindaco del Comune di Foiano della Chiana, “si sta ponendo da tempo come centro vitale per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari ed artigianali della Valdichiana. In questa fase così complicata per le famiglie e le aziende, ma in generale per il tessuto sociale, è fondamentale riportare la gente a vivere la quotidianità e riscoprire le proprie eccellenze. Questa manifestazione ci ricorda quando sia forte il legame con le stagioni e le tradizioni. Dobbiamo tornare ad una corretta alimentazione ed un uso consapevole delle risorse, investendo sulle abilità territoriali. Ringrazio Confesercenti, Camera di Commercio Arezzo-Siena e tutte le associazioni che animeranno Foiano della Chiana rendendo speciale questa giornata”.

“Sapori d’Autunno” commenta Lucio Gori per la Confesercenti Valdichiana “è una manifestazione che rappresenta un segnale importante di attenzione e promozione verso le imprese commerciali del centro storico di Foiano della Chiana. Gli operatori commerciali, i produttori agricoli contattati hanno dimostrato grande interesse verso l’evento capace di valorizzare le produzioni locali e la loro stagionalità. L’auspicio è che grazie alla manifestazione si possano creare le condizioni per aiutare le nostre imprese in questa fase di difficile congiuntura economica”.

E grazie al coinvolgimento delle varie associazioni locali ci saranno stands riservati alle degustazioni. Spazio quindi alla “Scastagnata” a cura dell’Avis, alla polenta, alla ciaccia con l’uva e alle bruschette con olio novello a cura della Pro Loco. Nello stand dell’Associazione Scannagallo i visitatori potranno degustare il vin santo e il vino novello. Ricca e variegata anche la proposta di iniziative culturali collaterali, tra cui la mostra fotografica “Foiano Fotografia” allestita nella Sala Furio del Furia.

Per i più piccoli invece sarà allestito uno spazio con gonfiabili; la fattoria dei Pony a cura del Centro Ippico Terre di Siena e, durante il pomeriggio, davanti ai Portici di Corso Vittorio Emanuele è previsto il laboratorio di cucina a cura della Banda dei Piccoli Chef.