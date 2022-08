RaggioloEstate2022: doppio concerto con Ivan Elefante Quartet e Filarmonica di Soci

Un doppio concerto nel cuore di Raggiolo. Il programma della rassegna RaggioloEstate2022 propone due serate dedicate alla musica dal vivo con le note dell’Ivan Elefante Quartet e della Filarmonica di Soci che risuoneranno tra i vicoli in pietra di uno dei borghi più belli d’Italia. Entrambi gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, sono in programma alle 21.15 promossi dalla Brigata di Raggiolo come occasione per utilizzare l’arte per vivere e per scoprire il piccolo paese casentinese alle pendici del Pratomagno.

Lunedì 22 agosto è la data segnata sul calendario per “Jazz alla Bastia” che, facendo affidamento sui suggestivi scenari della rinnovata cappella del Sepolcreto, sarà caratterizzata dall’unione degli strumenti di quattro musicisti: Ivan Elefante alla tromba e al flicorno, Santiago Fernandez al pianoforte, Francesco Sarrini al contrabbasso e Davide Montagnoli alla batteria. Il concerto si svilupperà tra alcuni dei brani più celebri della storia del jazz e tra composizioni originali dello stesso Ivan Elefante Quartet ispirate alla musica dei grandi compositori di ieri e di oggi, tornando così a proporre un tradizionale appuntamento dell’estate di Raggiolo caratterizzato da una particolare alchimia tra suoni e interpretazioni a forte impatto emotivo.

“Indimenticabili colonne sonore di indimenticabili film” è invece il titolo della serata di venerdì 26 agosto che, in piazza San Michele, vedrà per protagonista la Filarmonica di Soci. Questa formazione, costituita nel lontano 1860 e attualmente guidata dalla competenza e dalla dedizione del maestro Nicholas Gelli, riunirà i suoni di flauti, corni, ottoni e percussioni per andare a proporre un omaggio ai grandi compositori di musiche per il cinema. Il concerto si svilupperà infatti attraverso un repertorio che permetterà di evocare emozioni, immagini e memorie collegate a film apprezzati e amati da persone di tutte le età.