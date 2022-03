Rampichiana, nuova sfida fra Soudal Leecougan e Cicli Taddei

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati di domenica a Monteriggioni che la Coppa Toscana Mtb propone la sua seconda tappa e domenica prossima, ad Arezzo, la Rampichiana sarà la più bella delle rivincite. Ci saranno infatti tutti i principali protagonisti della sfida senese con la Cicli Taddei di Riccardo Chiarini, Francesco Casagrande e Francesco Failli che cercherà di ribaltare le sorti recenti contro la Soudal Leecougan, con i primi due della GF del Castello, Medvedev e Paez supportati da Valdrighi, Longo e Rosa. Ruolo di terzo incomodo per Martino Tronconi (Attitude Nikex) ma anche per i team Bottecchia e Dmt Racing.

Anche al femminile si assisterà a una rivincita, con Debora Piana (Team Cingolani) e Silvia Scipioni (Cicli Taddei) di nuovo a confronto per una gara che si preannuncia appassionante. Il percorso di gara, di 43 km per 1.500 metri, prevede una prima parte su strade bianche e carraie con la scalata fino al GPM dell’Alpe di Poti a 957 metri slm, poi strappi e discese attraverso l’Appennino Toscano fino al ritorno ad Arezzo, in Piazza Grande da dove verrà dato il via alle ore 10:00. E’ previsto anche il tracciato medio, di 25 km per 960 metri e quello per Esordienti e Allievi, su 19,5 km per 566 metri.

La gara, che vale anche per i circuiti Tour 3 Regioni e Italian 6 Races, ha un corso d’iscrizione di 35 euro, ma i posti disponibili non sono ancora tanti, considerando che è già stata superata la soglia dei 700 iscritti. A tutti andrà un ricco pacco gara comprensivo di prodotti alimentari e non solo.

Per informazioni: Cavallino Asd, www.rampichiana.it