Campionato di Prima Categoria Girone E

RASSINA – CAPOLONA QUARATA 1 – 3

Reti: Donati 2’; De Paola 47’; Spartà 79’; D’Onofrio 90’

RASSINA : De Marco, Agostini (81’ Landini), Menchini, Andreini (69’Caddeo), Razzoli, Vedovini, Detti(77’Contemori), Guizzunti (43’Chini), D’Onofrio, Gjolekaj (77’Bartaletti), Buonavita

A disposizione: Goretti, Boldrini. All. Andrea Sussi.

CAPOLONA QUARATA: Garbinesi, Mannelli, Scartoni, Corti (86’Stella), Marraghini, Menghini, Fabbriciani (76’Massai), Donati (61’Rubechini), Spartà, Bertini (64’Rosadini), De Paola

A disposizione: Occhini, Magnani, Salvi, Fabbriciani, Lapini. All. Luca Bartolini.

Arbitro sig.Samuele Guiducci sez. Firenze

RASSINA – Brutta sconfitta interna per il Rassina che tra le mura amiche perde il derby con il Capolona Quarata per 3 a 1. Un clamoroso passo indietro rispetto alla buona prestazione fatta registrare a Pergine e che rimane inspiegabile anche se ovviamente pesano le assenze di Pajo, Terrazzi, e quella definitiva di Di Sorbo oltre a quella di Dattile. Una squadra che tuttavia registra il ritorno di D’Onofrio, bomber di razza che nell’unica occasione capitata spedisce il pallone in rete attenuando il passivo totale e siglando quindi il goal della bandiera. Un Capolona Quarata che indubbiamente merita il successo poiché sin dalle prime battute inizia con la giusta grinta e determinazione che l’accompagnerà per tutto l’incontro. Primo goal già in apertura sugli sviluppi di un angolo causato dalla perdita di un pallone da De Marco. Donati dall’angolo manda poi la sfera direttam,ente in rete all’incrocio alla sinistra del portiere. Il raddoppio avviene poi al 47’ su punizione calciata da Donati che manda il pallone in area dove di testa de Paola manda la sfera in rete. Il terso sigillo amaranto è nella ripresa al 79’ grazie al solito Spartà (bestia nera del Rassina) che su ccross di Scartoni devia la sfera in rete da destra area. Nel finale al 90’ arriva la rete della bandiera con il bomber D’Onofrio che da centro area sfrutta un cross di Bartoletti e piazza il pallone in rete. Il tempo di mettere il pallone al centro e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con grande tripudio degli ospiti e massima delusione per i locali. Ma veniamo alla cronaca. Squadra ospite subito in vantaggio al 2’con una rete direttamente dal calcio d’angolo dell’ex di turno Donati che manda il pallone direttamente in rete all’incrocio sinistro della porta difesa da De Marco. Il Rassina replica al 4’ con Vedovini che da posizione centrale manda fiacco sul portiere. Ancora capolona in avanti al 7’ con una azione che parte da Bertini che verticalizza su Fabbriciani il cui tiro non trova lo specchio della porta . Al 10’Spartà in area viene chiuso bene da De Marco che chiude bene su di lui impedendo il tiro. Ancora ospiti insidiosi al 19’ con Donati che effettua un tiro dal limite respinto da De Marco. Al 20’ si fa vivo il Rassina con Buonavita che va via bene e vede però respinto il suo tiro da Scartoni. Grande occasione per i locali al 28’ su cross di Buonavita che trova la deviazione di testa di Menchini con il pallone che viene salvato sulla linea di porta da Scartoni. Al 31’ Capolona vicino al raddoppio con Spartà che da centro area tira però sul portiere. Rassina in avanti al 35’ grazie ad una percussione di Vedovini sulla destra il cui cross viene respinto corto dalla difesa e poi arriva Guizzunti che manda di poco sopra la traversa. Al 47’ il Capolona Quarata raddoppia grazie ad una punizione di Bertini che manda il pallone a centro area dove De Paola salta più di tutti e devia la sfera in rete. Nella ripresa al 57’ , tiro di Bertini da sinistra che trova la risposta di De Marco. Ancora Capolona Quarata insidioso al 64’con Mannelli che veerticalizza su Spartà il cui tiro è facile preda del portiere. Il rassina si fa vedere al 65’ con Menchini che impegna Garbinesi che devia in angolo. I padroni di casa tentano una reazione al 76’ con una punizione da sinistra di Buonavita ribattuta dalla difesa amaranto. Al 79’ il Capolona Quarata sigla il terzo sigillo. Grazie ad un cross da sinistra di Scartoni che trova Spartà pronto alla deviazione in rete grazie ad un preciso colpo di testa imprendibile per De Marco. All’82’ il Rassina tenta di accorciare grazie ad un cross di Buonavita deviato da Caddeo dki poco sul fondo. Nel finale i locali treovano il goal della bandiera- L’azione si sviluppa da Contemori che da posizione centrale smista sulla destra per Bartoletti che crossa a centro area dove D’Onofrio con il “fiuto del bomber” devia il pallone in rete. Poi l’arbitro decreta la fine dell’incontro con gli amaranto che esultano e i locali ancora in evidente difficoltà.