Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

Domenica 12 giugno 2022 si terranno i Referendum abrogativi dichiarati ammissibili con Sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16/02/2022-08/03/2022.

I SEGGI SONO APERTI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00

DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.

I cittadini elettori sono invitati a controllare la propria tessera elettorale.

Qualora fossero esauriti gli spazi per l’apposizione del timbro o in caso di smarrimento della tessera elettorale, è necessario rivolgersi quanto prima all’Ufficio Elettorale del Comune che ne rilascerà una nuova.

L’Ufficio Elettorale si trova in Piazza Gramsci n. 7 ed è aperto nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

Venerdì 10 giugno e sabato 11 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con orario continuato;

Domenica 12 giugno, giorno della consultazione, durante l’orario di apertura dei seggi, ovvero dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

SI RICORDA CHE:

Sono istituiti appositi seggi per elettori con problemi di deambulazione nei seguenti luoghi:

Scuola Elementare Collodi in Largo Mons. Di Liegro: seggi 2-6-10-16-17

Scuola Elementare De Amicis in Piazza Santa Chiara: seggio 3-7-8

Scuola Media Buonarroti in Via del campo Sportivo: seggi 1-4-5-9-11-13-15

In tali luoghi possono votare anche coloro che non siano elettori della sezione purché in possesso di certificato medico rilasciato dalla USL.

Il personale della Asl è disponibile per il rilascio dei certificati medici presso la sede del Distretto Usl in Via XXV Aprile, con i seguenti orari:

martedì 7 giugno dalle ore 09:30 alle ore 10:30

sabato 11 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Per ottenere la certificazione, gli interessati dovranno presentare un valido documento di identità e la documentazione sanitaria in loro possesso.

Domenica 12 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, sarà disponibile il servizio di trasporto con mezzi speciali per portatori di handicap.

Chi avesse necessità di tale servizio dovrà contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri di telefono di seguito indicati: 0575 732210 – 0575 732229 – 0575 732230.