Reparto cure intemedie covid: il Sindaco ha avuto un incontro con la dottoressa innocenti e il primario di chirurgia per fare il punto ad un mese dall’attivazione

Ad un mese dall’attivazione, presso l’Ospedale del Casentino, del reparto di cure intermedie covid19, il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, ha incontrato la Dottoressa Barbara Innocenti, Direttrice degli ospedali riuniti e del Primario di Medicina dottor Francesco Corradi, per fare il punto della situazione.

Il Sindaco commenta: “Ho potuto personalmente constatare che i percorsi sono stati divisi dal resto dei reparti ospedalieri. Al reparto cure intermedie covid19, infatti, si accede solo dalla scala ed ascensore esterni. Come sindaci del Casentino abbiamo accettato questa decisione perché è un momento particolarmente critico per tutta la provincia. Ma questo ci porta ad essere ancora più attenti e a vigilare affinchè tutti gli altri servizi non vengano minimamente intaccati da questo nuovo percorso.

Giovedì scorso ho potuto parlare anche con il dottor Rinnovati e constatare che chirurgia, che era uno dei “sorvegliati speciali” diciamo, sta funzionando bene e anche per il mese di febbraio c’è un’agenda molto fitta di impegni. Anche gli altri servizi stanno funzionando bene anche se con qualche rallentamento dovuto al reparto covid, ma non hanno subito arresti o problematiche rilevanti in questo mese”.

Il Sindaco si sofferma sul ruolo dei piccoli ospedali: “Quello delle cure intermedie covid19 dimostra, ancora una volta, l’importanza strategica dei piccoli ospedali. Senza questi presìdi, tutta la rete territoriale ne risentirebbe in modo pesante e anche le altre vallate si troverebbero ad avere meno riferimenti in caso di emergenze e non soltanto. La pandemia ha dimostrato in modo definitivo quando il nostro nosocomio sia fondamentale anche per il futuro. La lezione che abbiamo imparato da questo periodo così buio credo non poteva essere più illuminante”.