Riapre la piscina di Foiano all’aperto

Francesco Sonnati Sindaco : “La riapertura è prevista per sabato 11 giugno. Siamo contenti che il servizio riparta. Speriamo che sia anche l’occasione per riflettere sulle vicende che hanno coinvolto l’impianto al coperto.”

Con l’arrivo della bella stagione, del ridimensionarsi dei numeri della pandemia covid, tante attività riprendono a pieno ritmo le proprie attività. La piscina comunale scoperta è una di queste.

La sua riapertura è stata comunicata dal gestore, il Centro Nuoto Sportivo, è fissata per sabato 11 giugno 2022.

“E’ senza dubbio un segnale positivo e molto importante per tutta la nostra comunità, afferma il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati. Questo impianto è da sempre nel cuore della nostra comunità e richiama persone da tutta la Valdichiana. L’Amministrazione Comunale negli anni ha sempre considerato questo impianto, sia la parte scoperta che quella al chiuso, come uno degli elementi centrali ed imprescindibili dell’attività sportiva e ricreativa di tutto il comune.

La data di sabato 11 giugno, quindi, è molto importante e segna un bel risultato positivo per tutti, per il gestore, per l’Amministrazione Comunale e per i cittadini.

Passato questo periodo cosi difficile e turbolento, tra pandemia e guerra, il nostro auspicio è che gli eventi accaduti in questi anni passati, non vengano semplicemente archiviati. Vorremmo che ciò che è successo in passato, sia positivo che negativo, venga analizzato e discusso affinché si chiariscano le incomprensioni e si possa tornare a lavorare in sintonia tra proprietà e gestione.

La situazione oggi è chiara ma nel mesi invernali è stata molto complessa.

Come ho avuto modo di dichiarare più volte noi, come Amministrazione Pubblica, saremo attenti e pronti a recepire tutte le indicazioni di legge e le novità che potranno arrivare avendo come unico obiettivo quello di rafforzare l’offerta, cercando soluzioni condivise con il gestore.

Vorrei anche riconfermare, conclude il Sindaco Sonnati, a nome di tutta la Giunta la massima disponibilità a dialogare con il gestore e con i cittadini e le associazioni di sportivi per trovare sempre le soluzioni migliori. Intanto godiamoci questa riapertura ed una bella stagione che a Foiano sarà ricca di eventi e carica di entusiasmo.”