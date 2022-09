Rinnovata la convenzione triennale tra il Parco delle Foreste Casentinesi e il SAST

Il SAST è logisticamente suddiviso in due delegazioni e otto stazioni che coprono l’intera regione Toscana e presenta al suo interno 280 tecnici soccorritori sia laici che sanitari (medici e infermieri). Oggetto della convenzione è il territorio compreso nei confini del Parco, nel suo versante toscano. A breve verrà rinnovata la convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (SAER), competente per la metà restante dell’area protetta, non meno bella e naturalisticamente significativa, che richiede altrettanto impegno in termini di sicurezza, sia per la prevenzione che per gli interventi di soccorso.Il SAST si impegna a mantenere sul territorio del Parco, nei confini regionali della Toscana, due stazioni di soccorso alpino permanente: la “Monte Falterona” e la, appena costituita, “Foreste casentinesi”.

Contribuirà anche all’organizzazione di iniziative e progetti che arricchiscono i presidi ed i supporti alla sicurezza, come ad esempio il collocamento proprio in questi mesi, in collaborazione con il CAI regionale, di cartellini georeferenziati nei principali sentieri, atti a fornire il numero di emergenza e il punto geografico da comunicare in caso di necessità.

Queste stazioni, dotate di materiali, tecnologie, sistemi di comunicazione e protocolli di intervento capaci di risolvere, con continuità i propri compiti, garantiscono l’effettuazione, la gestione e il coordinamento della ricerca di dispersi, di persone infortunate o in pericolo di vita su tutto il territorio del Parco. Lo fanno secondo le norme “CISA-IKAR” previste per il soccorso in montagna.