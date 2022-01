Ripartono i “Pomeriggi in Bibliocoop”

Il 14 gennaio riparte l’iniziativa “Pomeriggi in Bibliocoop” ed il primo appuntamento è previsto per le 17.45 presso la Multisala Eden di Arezzo (in Via Guadagnoli 2) con la presentazione del libro di Lucrezia Lombardo “Un Karma distratto” (Porto Seguro).

L’iniziativa, organizzata dalla Sezione Soci Coop di Arezzo, in collaborazione con Le Officine della Cultura, intende promuovere e valorizzare la letteratura del territorio e non soltanto di esso.

La serata del 14 gennaio verrà introdotta e presentata da Vanna Del Principe -referente del Gruppo Cultura della Sezione Soci Coop di Arezzo- che dialogherà con l’autrice.

“Un Karma distratto” è una raccolta di ventitré racconti, la seconda di Lombardo che, con la Porto Seguro, ha già pubblicato il libro di successo “Scusate, ma devo andare”, dedicato alla condizione femminile. La nuova raccolta dell’autrice si snoda invece attorno alla complessa questione del Karma, concetto tipico soprattutto delle religioni e filosofie orientali e d’importazione in occidente. Il Karma viene sviscerato dalla scrittrice che, con ironia, poeticità e realismo, racconta quanto tale concetto sappia essere distratto, difettoso e non sempre giusto e imparziale. I protagonisti della raccolta lo sanno molto bene e, infatti, nelle ventitré brevi storie del libro s’incontrano personaggi che peccano di troppa empatia o troppo egoismo, figli di una realtà fortemente ingiusta, che li vede carnefici e vittima di loro stessi e del mondo. Uomini e donne alla ricerca di un riscatto sociale, divisi tra chi sceglie la strada dell’onore e chi quella dei vigliacchi, marionette in mano ad un Karma bendato che saprà favorire gli inetti e condannare i giusti.

Se alcuni dei racconti prendono spunto da vicende recenti, come la pandemia, altri invece narrano la contemporanea crisi dei valori, il vuoto di senso che affligge l’individuo, la ricerca di una felicità che stenta a realizzarsi e l’esasperante aumento delle diseguaglianze sociali ed economiche.

“Un Karma distratto” è quindi un libro dedicato alla complessità del rapporto che intercorre tra libertà e destino, tra uomo e Dio, tra maschile e femminile, tra ricchezza e povertà in un mondo liquido e complesso, globale e privo di coordinate stabili, in cui le contraddizioni costituiscono “la norma”.

Per partecipare all’incontro è obbligatorio il GreenPass rafforzato e la mascherina FFp2; i posti sono disponibili fino a esaurimento.