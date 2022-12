Ripresa con successo l’attività scientifica della fondazione

E’ ripartito alla grande il calendario delle attività culturali e scientifiche della Fondazione Piero della Francesca. Mercoledì 7 dicembre scorso, la sala conferenze della Casa di Piero ha registrato il tutto esaurito per la relazione della dottoressa Ilaria Marcelli, direttrice dell’Archivio di Stato di Arezzo, che ha illustrato il corposo materiale contenuto nell’archivio “Franceschi Marini”, del quale ha redatto l’inventario e curato con rigore scientifico la catalogazione. Una relazione interessante e ricca di spunti inediti, basata sugli intrecci dell’albero genealogico della famiglia di Piero della Francesca e delle altre famiglie rinascimentali del tempo che vivevano al Borgo, per fare il punto sulla storia del grande artista. “Ringrazio per la partecipata presenza” ha commentato al termine la dottoressa Francesca Chieli, presidente della Fondazione “che denota il crescente interesse per le iniziative proposte in questo luogo suggestivo. E ringrazio Ilaria Marcelli per il suo prezioso contributo esposto con professionalità e dovizia di particolari”. Ad impreziosire l’evento, la presenza della marchesa Bona Marchi Frescobaldi che, assieme al marito Vittorio, è proprietaria dell’Archivio Franceschi Marini.