Rosa stacca la spina: il romanzo più letto dalle massaie

Il nuovo romanzo Igor Nogarotto, scrittore e musicista astigiano, dal titolo “Rosa stacca la spina” è risultato il libro più letto del momento dalle massaie italiane (17,3%), al secondo posto “Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio” di Stefania Andreoli (14,2%), mentre si piazza sul terzo gradino del podio “La casa di Mattia. Come tenere tutto pulito e ordinato con poca fatica e massimo risultato” di Mattia Alessio (11,7%).

L’indagine è stata svolta su un campione di 1.000 lettrici abituali, denominate Bookstagrammer, selezionate sul social Instagram, una tipologia di lettrici che pubblicano la recensione del libro letto sul loro profilo.

Il commento più ricorrente sul perché di questa scelta è stato: “Un libro che mi permette di sognare a occhi aperti, di evadere dalla casa in cui passo quasi tutto il mio tempo a lavorare, per volare con l’immaginazione verso l’amore e la vita che ho sempre sognato“.

Rosa stacca la spina (edizioni Effedi) è un romanzo rosanero graffiato di humor ed elegante erotismo. È la realizzazione della storia d’amore che tutti sogniamo.

È una magia che si avvera, ma che corre costantemente in bilico tra la vita e la morte, sul filo sottile di un esito imprevedibile.

I due protagonisti, a distanza di anni dalla fine della relazione, si ritrovano in una clinica: Rosa è gravemente malata.

Tra ironia e pianti, tra commozione e goliardia, riemergono i ricordi della coppia e vengono esplorate tutte le fasi dello stare insieme: dal disincanto del corteggiamento alle problematiche della convivenza, dall’intensità viscerale del sesso alla gelosia logorante, dal progettare di costruire una famiglia allo struggente dolore della separazione.

In radio il brano legato al libro dal titolo “Una cosa sola”, la canzone simbolo del romanzo che Igor dedica alla protagonista, Rosa.

Protagonisti del video Guglielmo e Oriana una coppia che sta insieme da mezzo secolo.

Si sono messi in gioco per dimostrare che l’amore non ha età e che il sentimento può durare nel tempo, nonostante tutte le difficoltà.

Gli amanti si baciano ininterrottamente per più di 4 minuti, suscitando passione e tenerezza, che sono evidentemente gli ingredienti capaci di preservare l’amore “per sempre“.

Igor Nogarotto nasce a Mombercelli.

Alla ricerca di se stesso, dopo i 20 anni vive tra Milano, Aosta e Bologna, poi si trasferisce a Roma che per lui rappresenta “la bellezza del cervello e l’intelligenza del corpo”.

È un creativo a 720°: scrittore, musicista, autore.

Il suo pluripremiato e discusso romanzo d’esordio “Volevo uccidere Gianni Morandi” diviene un caso mediatico: Igor riceve minacce di morte.

In veste di cantautore firma “Ninna nonna” la Canzone Ufficiale Italiana dei Nonni e “Eleonora sei normale” canzone simbolo contro i disturbi alimentari, anche trasmessa da Striscia la Notizia.