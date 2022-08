S.S. Arezzo: ripresa degli allenamenti e campagna abbonamenti

È fissata per mercoledì 17 agosto la ripresa degli allenamenti in casa Arezzo. Lo staff tecnico ha infatti concesso tre giorni di riposo all’indomani del test in casa della Carrarese. Mercoledì alle 10 è fissato il ritrovo allo stadio Comunale con l’inizio dell’allenamento mattutino previsto per le 10:30, nel pomeriggio nuova seduta alle 16:30. Sabato allenamento congiunto allo stadio Lungobisenzio contro il Prato alle ore 17:00.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì 17 agosto: doppia seduta, ore 10:30 e 16:30.

Giovedì 18 agosto: doppia seduta, ore 9:30 e 16:30.

Venerdì 19 agosto: seduta singola, ore 16:30.

Sabato 20 agosto: seduta singola ore 9:30; allenamento congiunto Prato-Arezzo ore 17:00.

Domenica 21 agosto: riposo.

Campagna abbonamenti

Riprenderà domani alle ore 10 anche la campagna abbonamenti. L’appuntamento per questa settimana è esclusivamente presso la sede della società amaranto in viale Gramsci dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.