S.S. Arezzo: settore giovanile, il programma del fina settimana

JUNIORES NAZIONALE | Riposo

Turno di riposo per la Juniores di mister Jody Zurli reduce dall’importante vittoria di Recanati che ha permesso ai giovani amaranto di dilatare il proprio vantaggio sulla seconda in classifica. L’Arezzo giocherà un test amichevole questo pomeriggio sul campo ‘Zampolin’ contro i pari età del Montevarchi.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Arezzo – Santa Firmina, domenica ore 10:30

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini, vanno a caccia della matematica vittoria del proprio girone ospitando il Santa Firmina, terza forza del campionato. La partita è in programma domenica mattina sul terreno del Centro Sportivo ‘Le Caselle’ con calcio d’inizio fissato per le ore 10:30.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Pontassieve – Arezzo, domenica ore 10:30

Trasferta in terra fiorentina per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario ospiti del Pontassieve, squadra che naviga sui bassifondi della graduatoria. La gara si disputerà domenica mattina alle ore 10:30.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Olmoponte – Arezzo, sabato ore 15:15

Secondo impegno della seconda fase del proprio campionato per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi, che saranno ospiti dei pari età dell’Olmoponte. Il derby cittadino si disputerà in posticipo lunedì pomeriggio sul terreno del centro sportivo ‘Luciano Giunti’ di Arezzo con inizio alle ore 15:15.

UNDER 13 ESORDIENTI II anno | Pieve al Toppo – Arezzo, venerdì ore 18:30

I giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi saranno impegnati questo pomeriggio sul campo di Battifolle contro il Pieve al Toppo.

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Bibbiena – Arezzo, domenica ore 10:00

I 2010 di mister Matteo Lambardi giocano sul terreno dello stadio comunale ‘Aldo Zavagli’ di Bibbiena contro i pari età casentinesi. Appuntamento domenica mattina con inizio alle ore 10.